Continúa el escándalo iniciado la madrugada del jueves, cuando el futbolista de Boca Eduardo "Toto" Salvio se vio envuelto en un violento altercado con su expareja, Magalí Aravena. En un video de seguridad del incidente, se puede ver a los susodichos en una pasional discusión que encuentra un doloroso final cuando Salvio arrastra a Aravena con su auto, antes de darse a la fuga.

El deportista se presentó en una dependencia del Ministerio Público Fiscal y dio su testimonio ese mismo jueves por la tarde. Durante las dos horas que ocupó Salvio dando su propia versión de los hechos, Aravena y Sol Rinaldi, la supuesta tercera en discordia, dieron sus propias versiones del evento en la pantalla de América TV.

.

En la última emisión de Los ángeles de la mañana, el conductor Ángel de Brito se puso en contacto con Aravena, quien si bien prefirió no salir al aire, si accedió a dejar su declaración: "Perdoname, pero no voy a dar mi testimonio porque mis hijos están muy afectados y debo pensar en ellos. En ningún momento fue mi intención que esto trascendiera públicamente. Espero sepas entender", leyó De Brito el mensaje de Aravena.

La exmujer del Toto Salvio también se pronunció brevemente sobre lo que sucedió en el barrio de Puerto Madero la madrugada del jueves: "Jamás quise pegarle a nadie, yo solo le pedía a él que bajara del auto. Me arrastró para adelante y para atrás", afirmó.

Por último, detalló la situación que estaba atravesando con Salvio al momento del incidente: "Me separé hace tres semanas y hace una semana me mudé con mis hijos. Jamás tuve un palo para pegarle. Quiero que aparezcan todos los videos, inclusive los que grabaron los que iban en el auto. Y voy del lado del acompañante porque mi marido tenía el vidrio cerrado. Estuve trece años con él", concluyó.

Aravena ya dejó su testimonio a disposición de la Justicia, afirmando en su denuncia que Salvio "dio marcha atrás y se dio a la fuga". Sobre sus lesiones, detalló: "El SAME me dijo que tengo politraumatismos leves y me dijeron que lo tengo que desinfectar".

La palabra de Sol Rinaldi, la "otra" en el escándalo del Toto Salvio

La fanática de Boca se pronunció sobre el incidente.

Además del testimonio de Aravena, la segunda mujer involucrada en la polémica también realizó fuertes declaraciones en la última emisión de LAM. En un momento del programa, De Brito reprodujo un fragmento de audio de WhatsApp que le envió Sol en el que se escucha parte de su testimonio: "(...) Están diciendo no sé qué de Estados Unidos, de la empresa... La verdad que están hablando cosas de mí que ni idea", comenzó.

"Estudié, soy periodista, tengo una empresa de diseño gráfico, no jodo a nadie, soy hincha de Boca y me gusta comer. Y punto. Qué sé yo. No entiendo por qué me están haciendo quedar ahí como la villana, la botinera. Que no soy ninguna botinera, simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol", concluyó cortante.