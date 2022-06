El ex delantero e ídolo de Boca, Carlos Tevez, llegó a un acuerdo con Rosario Central para asumir al mando del equipo, con un cuerpo técnico encabezado por Carlos “Chapa” Retegui. Sin embargo, el “Apache” no completó su curso de director técnico y esto lo obligará a ser designado como aguatero del club.

Desde Rosario Central ya anunciaron a Carlos Tevez como el flamante entrenador y aseguran que dentro de su equipo de colaboradores también estarán sus hermanos Miguel, Diego y Ariel Tevez.

Sin embargo, el “Apache” será oficialmente el aguatero del equipo por cuestiones burocráticas que le impide firmar planilla oficial como entrenador de fútbol.

La cuestión principal es que Tevez no completó todavía el curso de director técnico, una situación que le impide ser el responsable del banco de suplentes. Como consecuencia, deberá hacerlo como el aguatero del equipo que juega de local en el “Gigante de Arroyito”.

Mientras tanto, hasta que el exfutbolista complete su formación, quien pondrá su firma como director técnico de Rosario Central será el “Chapa” Retegui. El ex-DT de Las Leonas completó el curso necesario y conformará la dupla técnica con el ex delantero de la Juventus.

Un caso similar al de Carlos Tevez y las críticas de Caruso Lombardi

En este sentido, debemos recordar que un caso parecido es el de Javier Gandolfi, quien asumió como entrenador interino de Talleres. Tras de la renuncia de Guillermo Hoyos, fue el exfutbolista quien quedó con el puesto de DT. Pero al igual que el exjugador de la Selección Argentina, no había completado el curso y lo anotaron como aguatero en la planilla oficial.

Por su parte, como es habitual en los cambios de técnicos, Ricardo Caruso Lombardi cuestionó el “truco” administrativo en la designación del “Apache” al mando de uno de los equipos más populares del fútbol argentino.

"Para dirigir Primera División necesitas tres años de curso. Con un año, podés dirigir jóvenes. Con dos años, Reserva", enumeró el ahora panelista de televisión antes de remarcar el hecho de que el elegido por Rosario Central no tiene la carrera terminada.

"Tevez, con un año y medio de curso, NO puede dirigir a Rosario Central", reclamó Caruso Lombardi en diálogo con radio La Red. A pesar de esta polémica, no hay impedimento formal para que “el jugador del pueblo” no se siente esté en el banco.

Para descartar las hipótesis negativas, el vicepresidente del club de Santa Fe, Ricardo Carloni, avisó que "Tevez va a estar el lunes en la cancha de Vélez". Además, explicó los pasos finales para la contratación: "Si todo marcha como esperamos, el martes estaremos firmando y ya se hará cargo del equipo con su cuerpo técnico".