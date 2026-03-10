Alerta amarilla por tormentas en siete provincias: ¿vuelven las lluvias al AMBA?

Después de varios días con condiciones variables en distintas regiones del país, el pronóstico vuelve a anticipar inestabilidad en gran parte del territorio argentino.

Las previsiones meteorológicas indican el avance de tormentas que podrían generar lluvias intensas en varias provincias. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo aviso.

La advertencia indica fenómenos meteorológicos que afectarán principalmente al norte, centro y posteriormente al sur del país durante las próximas jornadas.

El pronóstico anticipa lluvias, ráfagas y actividad eléctrica en distintas regiones del país durante los próximos días.

¿En qué zonas del país se esperan lluvias en las próximas horas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de nivel amarillo por tormentas que afectará a varias provincias argentinas durante las próximas jornadas.

El fenómeno alcanzará inicialmente a sectores del norte y centro del país y luego se desplazará hacia el sur, de acuerdo con el pronóstico oficial.

Las tormentas previstas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica y chaparrones intensos en períodos cortos.

Para el martes 10 de marzo, el organismo prevé tormentas en amplias zonas del norte argentino. El aviso abarca el este de Jujuy, el este de Salta, Tucumán y gran parte de Santiago del Estero, aunque quedan excluidas algunas áreas del noreste de esa provincia.

Además, el fenómeno también se extenderá hacia el centro del país. El pronóstico incluye sectores del norte y oeste de Córdoba, parte de San Luis y regiones de Mendoza, con excepción del sector sur y noreste de esa provincia.

Según indicó el SMN, estas tormentas podrían presentarse con lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. También se espera que en algunos puntos las precipitaciones acumuladas puedan ser significativas.

El mapa meteorológico muestra las provincias que estarán bajo aviso por tormentas durante la jornada del martes.

Para el miércoles 11 de marzo, el sistema de inestabilidad se desplazará hacia el sur del territorio nacional. El alerta alcanzará zonas de Península Valdés en Chubut, Río Negro -excepto el área cordillerana-, el este de Neuquén, sectores de Mendoza fuera de la cordillera y gran parte de La Pampa.

En paralelo, las condiciones inestables continuarán en el norte argentino. El pronóstico indica tormentas para el sur de Misiones, Chaco, Formosa, el norte de Corrientes, el norte de Santiago del Estero, Tucumán, el este de Salta y el este de Jujuy.

El nivel amarillo emitido por el SMN implica fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes en actividades cotidianas, aunque generalmente no representan un riesgo extremo. Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse informados y seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico.

El mapa del miércoles muestra cómo el sistema de inestabilidad se desplazará hacia el sur del país, con tormentas previstas en varias provincias.

En cuanto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los especialistas continúan monitoreando la evolución del sistema de inestabilidad para determinar si las precipitaciones podrían alcanzar la región en los próximos días.

Por otro lado, se esperan jornadas con condiciones agradables. El pronóstico anticipa días mayormente estables, con cielo despejado o ligeramente nublado y temperaturas que no superarían los 26 grados, lo que permitirá disfrutar de un clima templado y sin lluvias en la región.