Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 10 de marzo

El tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará con condiciones agradables durante los próximos días, con temperaturas templadas y presencia variable de nubes.

Para este martes, se espera que las marcas térmicas se ubiquen entre los 17 y 25 grados, con cielo parcialmente nublado y vientos leves que rotarán del noreste al este, lo que mantendrá un clima estable a lo largo de la jornada.

Las condiciones meteorológicas mejorarán aún más hacia el miércoles, cuando se prevé mayor presencia de sol y un leve ascenso de la temperatura.



Para esa jornada, el pronóstico anticipa una mínima de 19 grados y una máxima de 27, lo que marcará un día más cálido en comparación con el inicio de la semana.