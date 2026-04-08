ANSES paga $374.255 en abril: ¿Quiénes son los beneficiarios?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para iniciar los pagos correspondientes a abril de 2026, que incluyen un nuevo aumento y la continuidad del bono extraordinario. En ese sentido, un grupo específico percibirá un monto total de $374.255 como resultado de la actualización de haberes y el refuerzo adicional.

Para abril, ANSES aplicó un incremento del 2,9% en jubilaciones y pensiones, siguiendo la fórmula que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de meses anteriores. A este aumento se suma un bono de $70.000, que eleva los ingresos finales de quienes perciben las prestaciones más bajas.

ANSES: ¿Quiénes reciben el pago de $374.255 en abril?

El monto de $374.255 corresponde a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Este valor surge de la suma del haber actualizado más el bono extraordinario otorgado por el Gobierno.

En abril, el haber básico de la PUAM se ubica en $304.255,44. Con el refuerzo de $70.000, el total a cobrar alcanza los $374.255,44.

Esta prestación está destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, por lo que su valor se ajusta automáticamente con cada aumento.

Además del ingreso mensual, quienes cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud a través de PAMI y pueden acceder a asignaciones familiares, como las correspondientes por hijo, hijo con discapacidad, cónyuge y ayuda escolar anual.

Requisitos para acceder a la PUAM

Para solicitar esta prestación, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más.

Ser argentino, naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país, o extranjero con un mínimo de 20 años de residencia (con al menos 10 años previos a la solicitud).

No cobrar ni tener derecho a jubilaciones o pensiones de otros organismos, ni a la Prestación por Desempleo.

Mantener la residencia en Argentina, sin ausencias superiores a 90 días consecutivos.

La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes jubilatoriosy el monto equivale al 80% de la jubilación mínima.

¿Cómo tramitar la PUAM?

El trámite puede realizarse de manera online a través de la plataforma de ANSES, siguiendo estos pasos:

Ingresar a "mi ANSES" con CUIL y Clave de la Seguridad Social (si no se posee, se puede generar en línea).

Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados en la sección correspondiente.

Confirmar que los datos de contacto, como teléfono y correo electrónico, estén validados.

Acceder a "Solicitud de Prestaciones", seleccionar "Pensión Universal para el Adulto Mayor" y completar el proceso.

Realizar el seguimiento del trámite desde la opción de consulta de expediente.





Cómo quedan los montos de jubilaciones y pensiones en abril

Con la actualización de abril, los haberes quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $380.319,31, que con el bono asciende a $450.319,31.

Jubilación máxima: $2.559.187.

PUAM: $304.255,45, que con el bono alcanza los $374.255,45.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $266.223,52, que con el refuerzo llegan a $336.223,52.

Pensión para madres de siete hijos: $380.319,31, que con el bono asciende a $450.319,31.



