ANSES pagará un bono de $70.000 a un grupo de jubilados: El requisito para cobrarlo en abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en abril los jubilados y pensionados percibirán un nuevo aumento en sus haberes y, en determinados casos, recibirán además un bono de refuerzo de $70.000.

Sin embargo, el organismo previsional advirtió que no todos los beneficiarios accederán a este extra en su totalidad, ya que existe un requisito fundamental que determina quiénes lo cobran completo, quiénes de manera parcial y quiénes quedan excluidos.

Aunque ANSES aún no oficializó el porcentaje definitivo de aumento, se estima que rondará el 2,9%. Este cálculo surge del último dato de inflación de febrero difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que se utiliza como referencia en la fórmula de movilidad jubilatoria vigente.

Este mecanismo establece que los haberes se ajusten mensualmente en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores.

Jubilados de ANSES: cuál es el requisito fundamental para recibir el bono de $70.000

La condición clave para acceder al bono completo de $70.000 es percibir la jubilación mínima. Este grupo es el principal destinatario del refuerzo, que busca garantizar un ingreso básico más elevado para los sectores más vulnerables del sistema previsional.

En cambio, quienes superen el haber mínimo no recibirán el bono en su totalidad. En estos casos, ANSES acredita un bono proporcional: el monto del refuerzo se reduce de manera progresiva hasta alcanzar un tope de ingresos previamente definido.

Con un aumento estimado del 2,9%, la jubilación mínima pasaría de $369.600 a $380.318. Si se suma el bono completo de $70.000, el ingreso total se ubicaría en torno a los $450.318, cifra que funciona como referencia para determinar el alcance del beneficio.

ANSES estableció que el requisito para cobrar el bono en su totalidad es percibir la jubilación mínima. Si se percibe un haber superior al básico, se acreditará un bono proporcional hasta llegar al tope establecido en abril.

El mecanismo es el siguiente: si un jubilado cobra la mínima, recibe el bono completo. Si su haber supera ese valor, el refuerzo se ajusta para que el ingreso total no exceda el tope fijado. Por ejemplo, una persona con un haber de $330.318 podría recibir un bono de $50.000, que completaría la diferencia hasta ese nivel.

Otro punto relevante es que el bono se acredita de forma automática junto con el haber mensual, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para cobrarlo.

¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en abril?

El aumento por movilidad impactará en todas las prestaciones que abona ANSES. Si se confirma el incremento del 2,9%, los valores estimados para abril serían los siguientes:

Jubilación mínima: $380.318 (haber base). Con el bono de $70.000, el total alcanzaría los $450.318.

Jubilación máxima: $2.559.187.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: subirían a $266.222. Con refuerzo, el total rondaría los $336.222.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): ascendería a $304.254. Sumando el bono, el ingreso estimado sería de $374.254.

Estos valores son estimativos y quedarán sujetos a la confirmación oficial del organismo en los próximos días.