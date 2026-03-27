Aventura jurásica: un viaje al pasado entre dinosaurios y montañas imponentes

En el corazón de la Patagonia argentina, hay lugares donde el tiempo parece desplegarse en capas visibles: desde la era de los dinosaurios hasta las huellas de quienes forjaron las primeras comunidades modernas.

Estos destinos invitan a mirar el paisaje con otros ojos, entendiendo que cada rincón guarda relatos que atraviesan millones de años. Además, son alternativas perfectas para sumergirse en una experiencia que combina naturaleza, historia y cultura en estado puro.

Entre mesetas, cañadones y rutas solitarias, emerge una propuesta distinta e ideal para quienes buscan algo más que un viaje: una conexión profunda con el pasado.

Tradición, arte y legado conviven en una comunidad que honra su pasado y proyecta su futuro.

Escapada única: explorá dinosaurios y montañas en la Patagonia





Pico Truncado es una localidad de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina, reconocida por su identidad ligada a la energía y riqueza histórica que atraviesa desde tiempos jurásicos hasta la actualidad.

A su vez, este destino combina pasado prehistórico, legado de pueblos originarios y el impulso de los pioneros que llegaron con el desarrollo ferroviario y la industria petrolera, consolidándose hoy como la Capital Nacional del Hidrógeno.

Formaciones milenarias y cañadones de colores revelan la esencia más pura del paisaje patagónico.

Se encuentra a unos 700 kilómetros de Río Gallegos, la capital provincial, y se puede acceder principalmente por la Ruta Nacional 3 hasta empalmar con la Ruta Provincial 12, que permite internarse en la meseta patagónica.

El trayecto ofrece panorámicas abiertas y solitarias, típicas del sur argentino, ideales para quienes disfrutan de viajar contemplando el paisaje.

En los alrededores de Pico Truncado, es posible complementar la visita con destinos cercanos como Caleta Olivia, Las Heras y el imponente Golfo San Jorge, además de otros puntos del vasto territorio santacruceño que invitan a seguir explorando la Patagonia profunda.

Uno de los rasgos más sobresalientes es su geografía: mesetas extensas, formaciones basálticas y cañadones que dibujan escenarios únicos. El cerro que da origen a su nombre, con su característica forma cónica, se destaca como un ícono visual visible desde distintos puntos del recorrido.

Entre los paisajes más impactantes de Pico Truncado se encuentran el Valle del Río Deseado y las Sierras Blancas, cuyos cañadones generan un efecto visual casi laberíntico de colores ocres, blancos y anaranjados que cambian según la luz del día.

Otro paseo destacado es la Laguna de los Patos, un espejo de agua cercano al casco urbano que ofrece un respiro natural dentro del paisaje de estepa. Es un sitio elegido para caminatas tranquilas y observación de aves, lo que suma una experiencia diferente dentro del recorrido.

Recorrer circuitos históricos, explorar senderos naturales y descubrir vestigios antiguos son algunas de las experiencias imperdibles.

El área forma parte del Macizo del Deseado, una región de enorme valor geológico, arqueológico y paleontológico. Allí se despliega un circuito fascinante conocido como la Ruta MARA, donde se pueden apreciar vestigios que convierten al entorno en un verdadero museo a cielo abierto.

Por otro lado, uno de los íconos locales es el Bridasaurio, una gran escultura metálica inspirada en un dinosaurio, hecha con piezas recicladas de la actividad petrolera. La obra, de grandes dimensiones, se convirtió en una de las postales más originales de la ciudad y en una parada obligada para las fotos.

Un destino donde la inmensidad del sur argentino invita a conectar con la historia y la naturaleza.

Además, la ciudad evidencia su crecimiento a partir de la actividad petrolera, lo que marcó su desarrollo urbano y económico, integrando tradición y modernidad en un mismo territorio.

Hoy, su proyección hacia energías alternativas la posiciona como un punto clave en el mapa energético nacional, reforzando su carácter innovador dentro de la Patagonia.

Incluso, Pico Truncado cuenta con el Parque Eólico Jorge Romanutti y la Planta Experimental de Hidrógeno que muestra ese costado tecnológico que la diferencia dentro de Santa Cruz.