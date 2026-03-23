Calendario de abril para jubilados: montos confirmados y el nuevo piso garantizado por ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene la base para liquidar los haberes de abril destinados a los jubilados y pensionados.

Con la vigencia de la movilidad mensual por inflación, el haber se ajustará con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que el INDEC fijó en un 2,9%.

Con este incremento aplicado, la jubilación mínima pasará de los $369.600,88 actuales a $380.319,30. Para quienes superan el monto, el ajuste será el mismo, consolidando una actualización necesaria con el fin de sostener el poder adquisitivo.

Jubilados en abril: ¿Cuál será el nuevo piso garantizado con el bono?





Si bien el haber base sube por inflación, el Gobierno utiliza el bono de refuerzo de $70.000 para evitar que la jubilación mínima quede rezagada.

Si el Ejecutivo prorroga este monto extra para el cuarto mes del año (o incluso si decide actualizarlo), el ingreso total garantizado para abril se proyecta de la siguiente manera:

Haber base (ajustado por 2,9%) : $380.319,30.

Bono de refuerzo : $70.000.

Total de bolsillo: $450.319,30.





Cronograma de pagos de abril: las fechas clave para los jubilados





Quienes cobren porpero por, recibirán unhasta alcanzar esa cifra.

Aunque la ANSES publicará el calendario oficial próximamente, ya se puede proyectar el esquema habitual de pagos que se divide en tres grupos prioritarios:

Pensiones No Contributivas (PNC): iniciarán el cobro durante la segunda semana de abril (DNI terminados en 0 al 9). Jubilados con haberes mínimos: comenzarán su calendario aproximadamente a partir de la segunda semana del mes, extendiéndose a la tercera. Jubilados que superan la mínima: percibirán sus haberes hacia la última semana de abril.

Montos confirmados y el nuevo piso garantizado por la ANSES para los jubilados.

Impacto en otras categorías de la ANSES





El aumento del 2,9% también se traslada a las demás prestaciones que dependen del haber mínimo: