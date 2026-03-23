Jubilados y pensionados tendrán más plata en abril 2026: ¿Cómo quedarán los haberes con los nuevos aumentos?

En abril 2026, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo aumento en sus haberes, basado en la inflación de febrero. El ajuste beneficiará tanto a quienes cobran la mínima como a quienes perciben montos más altos.

El incremento se calcula a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y alcanzará a todos los haberes previsionales, incluyendo las asignaciones que paga el organismo, bajo la gestión de Guillermo Arancibia y dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Además, quienes cobran la jubilación mínima seguirían recibiendo el bono de refuerzo de $70.000. Aunque todavía no hay una confirmación oficial, se espera que se mantenga igual, de manera congelada, tal como en los últimos meses.

El sistema de movilidad actual establece aumentos mensuales ligados a la inflación, tal como lo establece el Decreto 274/2024. Así, los haberes se ajustan de manera automática según cómo se muevan los precios, en un contexto donde el costo de vida sigue cambiando mes a mes.

Aumento para jubilados en abril 2026: cómo quedarían los haberes





La jubilación mínima que se cobró en marzo fue de $369.600,88. Con el aumento del 2,9% previsto para abril, este monto subiría a $380.319,31. Sumando el bono extraordinario de $70.000, el total a percibir sería de $450.319,31.

Para el resto de las prestaciones, los valores aproximados quedarían así:

Jubilación máxima : $2.559.188,80.

: $2.559.188,80. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : de $304.255,44 base, que con el bono alcanzaría $374.255,44.

: de $304.255,44 base, que con el bono alcanzaría $374.255,44. Pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $266.223,52 de base; con el bono, el total sería de $336.223,52.

: $266.223,52 de base; con el bono, el total sería de $336.223,52. PNC Madre de 7 hijos: igual a la jubilación mínima, con $380.319,31 de base y un total de $450.319,31 sumando el bono.

Es importante aclarar que el bono está pensado principalmente para quienes perciben la mínima. Para quienes cobran más que la mínima pero menos de $450.319,31, se abonará de manera proporcional hasta alcanzar ese límite. Los que superen ese monto no recibirán el refuerzo.

En abril 2026, la jubilación mínima aumenta un 2,9% (Imagen ilustrativa).

Cabe aclarar que la ANSES todavía no confirmó oficialmente estos montos. Sin embargo, los cálculos se realizaron tomando como referencia el porcentaje de inflación que se utilizará para el aumento oficial.

Ante cualquier consulta, los beneficiarios podrán verificar la información en las publicaciones oficiales del organismo, mediante anses.gob.ar, que suelen habilitarse a comienzos de cada mes.

Calendario de pagos de abril 2026





A diferencia de este mes, en el Día no laborable y el feriado del 24 afectaron el cronograma, en abril los pagos se realizarán según el calendario habitual sin interrupciones.

Jubilados con haber mínimo

DNI finalizados en 0: viernes 10 de abril

DNI finalizados en 1: lunes 13 de abril.

DNI finalizados en 2: martes 14 de abril.

DNI finalizados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI finalizados en 4: jueves 16 de abril.

DNI finalizados en 5: viernes 17 de abril.

DNI finalizados en 6: lunes 20 de abril

DNI finalizados en 7: martes 21 de abril

DNI finalizados en 8: Miércoles 22 de abril.

DNI finalizados en 9: Jueves 23 de abril.

Jubilados que superan la mínima