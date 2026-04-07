Calendario para jubilados de ANSES: ¿En qué fechas cobran sus haberes con aumento y bono?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el cronograma de pagos correspondiente a abril para jubilados y pensionados. Durante este mes, los beneficiarios percibirán un nuevo aumento por movilidad y, en el caso de quienes cobran la jubilación mínima, también se sumará el bono de refuerzo de $70.000.

De acuerdo al esquema oficial, los pagos comenzarán el próximo viernes 10 de abril. Como sucede habitualmente, los primeros en cobrar serán los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos, mientras que el resto de las prestaciones se abonará de manera escalonada en las semanas siguientes.

¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en abril?

En línea con la fórmula de movilidad vigente, los haberes previsionales tendrán en abril un incremento del 2,9%, en base al índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente a febrero.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $380.319,31. Este monto corresponde al haber básico, sin contemplar el refuerzo adicional que se liquida por separado.

En paralelo, el Gobierno nacional confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, destinado principalmente a los jubilados que perciben el haber mínimo. De esta manera, quienes integran este grupo recibirán el total del refuerzo.

Así, el ingreso final para los jubilados de la mínima alcanzará los $450.319,31 durante abril. Por su parte, quienes perciban haberes superiores al mínimo, pero no superen ese monto total, accederán a un bono proporcional. En tanto, los beneficiarios con ingresos más altos quedarán excluidos de este adicional.

¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima?

El cronograma de pagos para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

DNI terminados en 2: martes 14 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

DNI terminados en 7: martes 21 de abril

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril





Los primeros en cobrar sus haberes serán los jubilados de la mínima. Luego, seguirán los titulares de las PNC y los jubilados con haberes superiores a la mínima.

Fechas de cobro para las demás prestaciones

ANSES también informó el calendario correspondiente a las Pensiones No Contributivas (PNC) se abonarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril





En tanto, los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo cobrarán sus ingresos en estas fechas: