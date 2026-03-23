Cambios en el transporte: una línea que une La Matanza con CABA ya no llega a Retiro

Un cambio en el transporte público sorprendió a miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y modifica uno de los recorridos más utilizados hacia la Capital Federal.

Según lo informado, en esta oportunidad, una de las líneas de colectivos que une el oeste del Conurbano dejó de llegar hasta Retiro, un punto clave para la cotidianeidad de miles de pasajeros.

Modificaron el recorrido de una línea entre La Matanza y CABA: qué pasa con Retiro

Modificaron el recorrido de una línea que une La Matanza con CABA:

Se trata de la línea 91, que conecta distintos puntos de La Matanza con la Capital Federal. A partir del cambio, las unidades ya no ingresan a la terminal de Retiro y ahora finalizan su trayecto en la zona de Correo Central.

La línea está a cargo de la empresa Lope de Vega S.A., integrante del Grupo DOTA, y la decisión se enmarca dentro de una serie de modificaciones que vienen afectando a distintos servicios que anteriormente llegaban hasta Retiro.

Además, esta reconfiguración implica un ajuste en uno de los recorridos históricos del servicio, que durante años tuvo como cabecera uno de los nodos más importantes del país en materia de transporte.

Las unidades de la línea 91 ahora finalizan su trayecto en el microcentro porteño.

Esto obliga a muchos pasajeros a reorganizar sus viajes, especialmente aquellos que combinaban con trenes o servicios de larga distancia en la terminal.

El ramal A conecta la zona de Correo Central con Villegas, circulando por Barrio Sarmiento. Por su parte, el ramal B une Estación Sáenz con Villegas, incorporando un trazado alternativo que incluye el paso por Juan Rava y sectores de fraccionamiento, funcionando como una variante del recorrido principal.

En tanto, el ramal C también vincula Correo Central con Villegas, pero lo hace en formato expreso, utilizando la autopista para reducir los tiempos de viaje.

La línea 91 mantiene su conexión con el conurbano

Estos cambios forman parte de una reorganización más amplia del sistema de transporte en el Área Metropolitana, que busca redistribuir recorridos y optimizar la circulación en zonas de alta congestión.

Mientras tanto, los usuarios deberán adaptarse a esta nueva dinámica, que redefine uno de los trayectos más utilizados entre el conurbano y el centro de la Ciudad.