Chau lluvias: ¿Cómo sigue el tiempo en el AMBA tras el lunes inestable y qué esperar para el feriado del 24 de marzo?

El Área Metropolitana de Buenos Aires transita hoy un lunes con condiciones algo inestables que obligan a los ciudadanos a estar atentos al cielo. Para la mañana y parte de la tarde se pronosticaron lluvias y chaparrones aislados.

Sin embargo, la situación meteorológica cambió con el correr de las horas y el tiempo tiende a mejorar de forma definitiva hacia la noche gracias a una disminución de la nubosidad.

La temperatura máxima para este inicio de semana se ubicó en los 25 grados y los vientos rotan de forma leve a moderada.

Estabilidad y sol durante la semana





El martes 24 de marzo marca el inicio de una etapa de mayor calma atmosférica, ya que no existen probabilidades de lluvias en la región.

Durante esta jornada, el cielo permanece despejado en gran parte del día y las marcas térmicas oscilan entre una mínima de 13 grados y una máxima de 23 grados.

Este escenario de buen tiempo se consolida el miércoles 25 con una mejora clara en las condiciones generales y un ascenso paulatino de la temperatura.

Para ese día la mínima ronda los 15 grados, mientras que el termómetro alcanza los 25 grados en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

La tendencia de estabilidad continúa sin cambios durante el jueves 26 de marzo. El sol predomina en el horizonte y configura una jornada agradable con marcas térmicas muy similares al día anterior, que se ubican entre los 16 y los 25 grados.

Este bloque de días con buen tiempo permite el desarrollo normal de todas las actividades al aire libre y el disfrute de tardes otoñales con temperaturas moderadas.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Un breve cambio antes del fin de semana





El viernes 27 de marzo, la situación del cielo se presenta algo más variable con la aparición de nubosidad parcial en diferentes zonas.

Aunque no hay grandes variaciones en la temperatura, la cual se ubica entre los 18 y los 24 grados, existe una leve probabilidad de precipitaciones aisladas hacia el final del día.

Este fenómeno es pasajero y no altera la tendencia general de ascenso térmico que domina el cierre del mes de marzo.

El pronóstico para el fin de semana





Las proyecciones para el sábado 28 y el domingo 29 traen noticias muy positivas para quienes planean salidas o encuentros sociales.

Ambos días mantienen condiciones mayormente estables con un cielo que muestra nubes parciales, pero sin riesgos de agua. La característica principal será el ascenso de las temperaturas máximas, que llegan a los 25 grados el sábado y alcanzan los 27 grados durante el domingo.

Estas cifras anticipan un fin de semana ideal para las actividades recreativas antes de que las condiciones vuelvan a cambiar en el inicio de la siguiente semana.