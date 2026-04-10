Colectivos: las frecuencias aumentan paulatinamente pero siguen las demoras

El Gobierno de Javier Milei y los representantes de las empresas de transporte de colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzaron en las últimas horas un principio de acuerdo por lo que las frecuencias comenzaron a incrementarse de manera gradual. No obstante, este viernes continúan las demoras y se observan largas filas de pasajeros en las paradas.

Se estima que recién a mediados de la semana que viene los servicios de colectivos se normalizarán. Además, hay algunas líneas que siguen en conflicto. Hasta la noche del jueves seguían de paro por no haber cobrado los sueldos los choferes de la 333, 407, 437 y 707 de Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM).

Principio de acuerdo entre el Gobierno y las empresas

El jueves, tras una jornada de tensión por la reducción del servicio de colectivos, el Gobierno y las empresas del sector lograron avanzar en las negociaciones por los reclamos del sector y pasaron a un cuarto intermedio hasta el martes.

Al respecto, el titular da Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, indicó que hubo un reconocimiento oficial de la deuda que el Estado mantiene con las compañías "de entre $120.000 y $150.000 millones" que se irá cancelando a partir de las próximas horas.

En este marco, precisó que el martes volverán a reunirse con funcionarios nacionales en una mesa técnica, donde se analizarán posibles cambios en la estructura de costos del sistema y un eventual ajuste en las tarifas.

En tanto, desde la Secretaría de Transporte señalaron que se efectivizó el pago del anticipo del 60% correspondiente a abril, en el marco del Régimen de Compensaciones Tarifarias. Asimismo, informaron que durante el encuentro con empresarios se acordó avanzar en propuestas para la reorganización del sistema y en alternativas para regularizar las deudas pendientes.

Por último, desde el Gobierno apuntaron que la reunión tuvo como objetivo "analizar la situación del sistema y relevar las principales necesidades del sector". Admitieron, además, la necesidad de una reestructuración integral del transporte público, al considerar que presenta "desequilibrios estructurales y demandas persistentes".



