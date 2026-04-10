La ANMAT oficializó la baja definitiva de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, vinculados al fentanilo contaminado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso este viernes la cancelación definitiva de las habilitaciones de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, en el marco de la causa por el fentanilo contaminado que derivó en una de las mayores tragedias sanitarias recientes en Argentina.

La medida quedó oficializada esta madrugada a través de la Disposición 1848/2026, publicada en el Boletín Oficial. En el texto, el organismo resolvió dar de baja los legajos de ambas firmas y mantener la inhibición de sus actividades productivas.

Los laboratorios habían sido autorizados en 2006 y 2020 para elaborar especialidades medicinales en formas líquidas y sólidas. No obstante, quedaron bajo investigación luego de que se detectara la distribución de medicamentos contaminados.

El origen del caso del fentanilo contaminado

La causa se inició a fines de marzo de 2025, cuando distintos centros de salud comenzaron a registrar anomalías en pacientes internados. La alerta se encendió en el Hospital Italiano de La Plata, donde el área de microbiología detectó bacterias inusuales en tres pacientes.

Con el avance de los estudios, se descartaron errores en procedimientos y equipos médicos, hasta identificar un patrón en común: todos los afectados habían recibido fentanilo producido por los laboratorios investigados.

Este hallazgo fue confirmado hacia fines de abril, lo que llevó a que el hospital notificara a la Anmat el 2 de mayo, dando inicio formal a la investigación judicial.

El brote derivó en un saldo de al menos 121 fallecidos en distintos puntos del país. Los primeros casos se registraron en La Plata, mientras que también hubo víctimas en la provincia de Santa Fe -principalmente en Rosario- y en la Ciudad de Buenos Aires.

En esa línea, indicaron que entre los centros de salud afectados se encuentran el Hospital Italiano de La Plata, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, el Sanatorio Parque, el Hospital Italiano de Rosario, el Hospital José María Cullen y el sanatorio Dupuytren.

Por su parte, previo a la cancelación definitiva de los laboratorios, el organismo prohibió en febrero de 2025 el uso, comercialización y distribución del producto "Propofol HLB", vinculado a la investigación.

Por último, con esta nueva disposición, la Anmat avanzó en una sanción contundente contra los laboratorios involucrados, mientras la Justicia continúa investigando responsabilidades en un caso que expuso graves fallas en los controles sanitarios.