Confirmado: hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en Buenos Aires y nueve provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rigen alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes durante este martes 7 de abril en 10 provincias.

El organismo confirmó en las últimas horas que se lanzó una alerta meteorológica nivel naranja por tormentas rige en la provincia de Corrientes y el este de Chaco.

"El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados de forma puntual", destacó.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en varias zonas del país (Imagen captura).

A su vez, la alerta amarilla por tormentas alcanza al noreste de Entre Ríos, el noreste de Santa Fe, Chaco, el noreste de Santiago del Estero, Formosa, el este de Salta y Misiones.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 75 mm, que pueden ser superados de manera puntual", indicó.

Asimismo, en esta jornada rige una alerta amarilla por lluvias en la ciudad de Buenos Aires y en el centro y este de la provincia de Buenos Aires. "El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 75 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta", señaló.

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por viento en la ciudad de Buenos Aires, el este de la provincia de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos. "El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h".

Cómo estará el clima en Buenos Aires

Por último, el SMN informó que este martes se espera un ambiente fresco a templado en la ciudad de Buenos Aires . El cielo estará mayormente nublado, vientos fuertes y se esperan lluvias a lo largo de la jornada. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 21 grados.