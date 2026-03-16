Jornada mixta: acciones argentinas en rojo, bonos en alza y el riesgo país superó los 600 puntos

Este lunes, el mercado financiero argentino registró una jornada volátil. El índice Merval llegó a caer cerca de un 3% durante el día, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) retrocedieron, los bonos en dólares mostraron leves subas y el riesgo país volvió a superar los 600 puntos básicos.

En un primer momento, el Merval inició la rueda con bajas que oscilaron entre el 0,2% y el 2,9%. Finalmente, cerró con una caída del 1,37% y se ubicó en 2.606.351 unidades.

En tanto, en Wall Street los ADRs argentinos también operaron en terreno negativo, con algunos papeles registrando descensos significativos. Bioceres Crop encabezó las bajas con una caída del 17,48%. Le siguieron BBVA Argentina (-3,23%), Cresud SACIF (-2,91%), Edenor ADR (-2,85%), YPF Sociedad Anónima (-2,09%), Central Puerto (-1,72%) y Grupo Supervielle (-1,71%), entre otros.

La bolsa de Nueva York.

Por su parte, los bonos soberanos argentinos en dólares registraron mayormente subas. Entre ellos se destacaron el AL35 (+1,63%), el AE38 (+0,91%), el AL29D (+0,58%) y el AE38D (+0,56%). No obstante, varios títulos de deuda prácticamente no mostraron variaciones, luego de varias semanas consecutivas de caídas.

¿Y el riesgo país?

En cuanto al riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan volvió a superar los 600 puntos básicos, algo que no ocurría en lo que va del año ni en los últimos tres meses.

El índice se ubicó en 602 puntos, impulsado principalmente por la caída acumulada de los bonos en las últimas semanas, en un contexto internacional marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En el mercado cambiario, el dólar oficial cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta. En tanto, el dólar blue se ubicó en $1.405 y $1.425, mientras que el contado con liquidación cotizó en $1.469,30 y $1.472,60.

Desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI) señalaron en un informe que: "Esta semana el foco del mercado seguirá puesto en la evolución del conflicto en Medio Oriente, que viene marcando el tono de los activos globales y del precio del petróleo. Un escenario de mayor tensión podría sostener la volatilidad en la renta variable, mientras que cualquier señal de desescalada podría dar lugar a un rebote tras las caídas recientes".

Por último, el precio del petróleo también se mantiene elevado: el crudo WTI cotiza en 93,13 dólares por barril, mientras que el Brent cerró en 100,75 dólares.