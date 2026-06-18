Caos en el tren Roca: miles de usuarios afectados por demoras en el servicio por una falla eléctrica

Miles de usuarios de la línea Roca se vieron perjudicados este jueves por una falla eléctrica en la estación Constitución, que derivó en un servicio con demoras y complicaciones en algunos de sus ramales.

Los servicios de La Plata, Bosques vía Quilmes y Ezeiza se ven complicados por una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica en la estación cabecera.

Ante esta situación, los que realizan esos recorridos no están saliendo de la estación. Con respecto al resto de los servicios, con el correr de los minutos también comenzaron a padecer complicaciones y atrasos.

Según se informó desde Trenes Argentinos, pasadas las 7 se cortó el servicio de manera total durante algunos minutos para solucionar el problema eléctrico y no llegará ninguno al final del recorrido, sino que finalizarán antes.

Por otro lado, algunos de los trenes que parten de provincia tienen el servicio reducido: llegan hasta Berazategui o Quilmes, pero no logran completar el recorrido.

Acerca de los ramales que todavía figuran con demoras, no se informó cuando se reestablecerá el servicio con normalidad.

Por otra parte, los trenes Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Urquiza circulan con sus frecuencias habituales.

Aumento de boletos

El Gobierno de Javier Milei aplicó desde el lunes 15 pasado un aumento del 12,9% en los pasajes de los trenes urbanos del AMBA y del 2% para el boleto de las líneas de colectivos de jurisdicción nacional. Es el segundo tramo de incrementos que fijó la Secretaría de Transporte a principios de mayo.

De esta manera, el boleto mínimo de colectivos pasó de $714 a $728,28 para aquellos usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada, y en los trenes, la tarifa pasará de $310 a $350.

La anterior actualización de los cuadros tarifarios para ambos servicios se había aplicado el 18 de mayo. Hacia adelante, están previstas nuevas subas mensuales, que en los trenes llegan hasta septiembre.

Cuadro de tarifas

A partir del lunes pasado, los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur aumentaron 12,9%:

El boleto mínimo cuesta $350 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.

cuesta $350 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada. El boleto segundo sección pasó a $470.

El boleto tercera sección tiene un valor de $590.





En tanto, quienes compren el boleto en efectivo a través de las ventanillas pagan una tarifa plana de $1.100.