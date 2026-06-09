Los restos del Indio Solari serán cremados en el cementerio de Lanús

Los restos de Carlos Alberto "Indio" Solari fueron trasladados esta mañana al Cementerio Municipal de la localidad bonaerense de Lanús para cumplir con su voluntad de ser cremado. Previo a la inhumación de los restos, familiares y amigos lo despedirán en una ceremonia íntima.

Tras su fallecimiento a los 77 años por un ACV hemorrágico y el posterior velatorio multitudinario en Avellaneda, el proceso legal para su cremación ya entró en su etapa final.

El Indio Solari falleció en su casa a los 77 años.

La Justicia había demorado preventivamente la autorización para realizar la cremación ante el protocolo de rigor por "Averiguación de causales de muerte", habitual al ocurrir el deceso en una vivienda particular.

Los estudios complementarios y análisis toxicológicos confirmaron que el deceso se produjo enteramente por causas naturales vinculadas a su cuadro de salud. De esa manera y con los informes médicos presentados ante el Juzgado de Garantías N°5 de Morón, la Justicia dejó el trámite listo para emitir la autorización definitiva de la cremación.

Ceremonia íntima y último adiós





Según la información que trascendió en las últimas horas, la familia del artista y su círculo más cercano a ella tendrán una última ceremonia, íntima y privada, durante la tarde de hoy.

En declaraciones radiales, Marcelo Figueras, uno de los más cercanos a Solari, reveló detalles de la organización de la despedida del músico y lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por no poner a disposición el Congreso de la Nación.

"La estructura del Congreso era muy beneficiosa para algo de las características que esto iba a tener: porque tiene una plaza enorme adelante y después una explanada y una rampa por la que podía subir la gente que quería despedirlo. En términos operativos se prestaba de manera maravillosa para que esto saliese bien", explicó.