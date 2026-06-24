Masivo apagón complica a miles de usuarios del Conurbano: ¿Qué zonas son las más afectadas?

Un masivo corte de suministro eléctrico dejó sin luz a miles de usuarios en la zona sur del Conurbano bonaerense durante las primeras horas de este miércoles. El incidente coincidió con una alerta amarilla por frío extremo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La falta de energía complicó el inicio de la jornada laboral y escolar en una de las mañanas más gélidas registradas en lo que va del año.

Todavía hay miles de usuarios sin luz en el conurbano bonaerense.

Según el reporte oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la interrupción del suministro se produjo exactamente a las 6:55. El horario del apagón generó un fuerte impacto, ya que coincidió con el momento en que las familias se preparaban para salir hacia los colegios y sus puestos de trabajo.

La falta de luz sumó dificultades imprevistas a la rutina diaria de los vecinos en medio de condiciones climáticas adversas.

Cuáles son las zonas más afectadas





Los focos más críticos de la interrupción se concentran en las localidades de Avellaneda, Dock Sud, Gerli, Piñeyro, Sarandí, Florencio Varela y Lanús. Allí, la falta de calefacción eléctrica intensificó el malestar generalizado de los residentes afectados.

De acuerdo con lo publicado en el monitor de estado de servicio del ENRE, la falla se originó en la red de media tensión. Aunque en un primer momento el organismo proyectaba lograr la normalización total hacia las 10:30 de la mañana, la gravedad del problema obligó a modificar las previsiones. Cerca de las 8:00, las autoridades extendieron el horario estimado de reparación hasta las 12:30 del mediodía.

Los efectos del apagón no se limitaron al interior de los hogares, sino que se trasladaron rápidamente a la vía pública. Frente a la falta de energía, gran parte de los semáforos de las principales avenidas dejaron de funcionar de manera simultánea. Esta situación provocó un escenario de gran congestión vehicular, demoras significativas y situaciones de peligro en el tránsito de las distintas ciudades afectadas.

El descontento se reflejó de inmediato en las redes sociales, donde vecinos de distintas localidades reportaron el estado de sus barrios. Los usuarios acompañaron sus quejas con fotos y videos que daban cuenta de calles a oscuras y comercios paralizados en una jornada donde el termómetro marcaba 6.5° de temperatura y una sensación térmica de apenas 5.6° a primera hora del día.