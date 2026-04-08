Mucha atención: alerta amarilla por ráfagas intensas y lluvias fuertes, ¿a qué provincias afecta?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para el extremo sur de la Argentina. Durante el jueves 9 y viernes 10, los habitantes de Santa Cruz y Tierra del Fuego enfrentarán un fenómeno climático que combina lluvias fuertes, ráfagas violentas y la probabilidad de nieve.

En ciudades como Río Gallegos, El Calafate y la zona de la cordillera, el agua será constante. Los técnicos estiman acumulados de hasta 25 milímetros, una cifra que puede ser superior en puntos localizados. Además, el frío intenso provocará nevadas en las zonas más altas de la montaña.

Ante este panorama, las autoridades de Protección Civil piden evitar salir a la calle si no es urgente. Recomiendan no sacar la basura y mantener limpios los desagües para evitar que las calles se inunden por el barro y el agua acumulada.

Mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional para el jueves 9 de abril.

Peligro por vientos extremos





El factor más crítico será el viento del sector oeste. En localidades como Ushuaia y Río Grande, las ráfagas alcanzarán los 100 kilómetros por hora. Esta velocidad es suficiente para desprender techos de chapa, voltear carteleras y derribar postes de luz.

Por este motivo, el personal de emergencias solicita a los vecinos asegurar macetas, sillas de plástico y cualquier objeto que el viento pueda arrastrar. También piden no refugiarse bajo marquesinas o árboles, ya que el riesgo de desprendimiento de ramas es muy elevado durante las próximas 48 horas.

Impacto en rutas y pasos fronterizos





La combinación de lluvia y viento afectará directamente la visibilidad en la Ruta Nacional 3. Las autoridades viales solicitan extrema precaución al conducir, especialmente en el paso por el Garibaldi, donde la calzada puede presentar escarcha o acumulación de nieve.

El SMN mantendrá el monitoreo constante sobre la región. Se espera que las condiciones mejoren recién hacia el final del sábado, aunque el frío persistirá durante todo el fin de semana.