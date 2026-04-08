Cambió el clima en el AMBA: se van las lluvias, ¿cuándo llega el fresco?

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comienza a mostrar un cambio significativo tras varios días marcados por la inestabilidad. De acuerdo al pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias que dominaron el inicio de la semana empiezan a retirarse y dan paso a jornadas más estables.

Sin embargo, esta mejora en el clima no llegará sola: el ingreso de un frente de aire más frío provocará un descenso en las temperaturas, especialmente durante las primeras horas del día.

Pronóstico extendido: ¿Cómo estará el clima día por día en el AMBA?

Este miércoles 8 la jornada todavía será inestable, con probabilidad de lluvias durante la mañana y mejoras hacia la tarde y noche. La temperatura oscilará entre los 16°C de mínima y 21°C de máxima.

El pronóstico del SMN anticipa que las lluvias se disiparán este miércoles por la tarde, pero a partir del jueves baja un poco la temperatura.

A partir del jueves 9 el clima se estabiliza completamente, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. Sin embargo, a partir de este día se empezará a sentir un poco más el fresco, ya que se espera una mínima de 14°C y una máxima de 21°C.

Durante el viernes 10 el día estará soleado y más fresco por la mañana, con una mínima de 13°C y una máxima de 22°C. Durante esta jornada se consolida el ingreso de aire frío.

El sábado 11 tendrá condiciones similares, con cielo algo nublado y temperaturas en ascenso. La mínima será de 16°C y la máxima de 23°C.

El domingo 12 tendrá una jornada agradable, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Se prevé una mínima de 17°C y una máxima de 25°C, siendo uno de los días más cálidos del período.

El lunes 13 continúan las buenas condiciones, con nubosidad variable. La temperatura se ubicará entre los 18°C y los 24°C.

Finalmente, el martes 14 el pronóstico mantiene la estabilidad, con cielo mayormente nublado y temperaturas similares: mínima de 18°C y máxima de 24°C.



