Menú
Radio en vivo
Miércoles, 8 de abril de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 8 de abril

La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima de 20 grados, con viento del sur y ráfagas.

Redacción FMQ

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este miércoles podrían registrarse lluvias aisladas por la mañana. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima de 20 grados, con viento del sur y ráfagas.

El jueves el cielo esará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 23 grados, con viento del este.

El viernes el cielo estará despejado, con viento del este y temperaturas de entre 13 y 20 grados.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

4
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

5
BTS desata la locura: comenzó la preventa para sus shows en Argentina
Noticias

BTS desata la locura: comenzó la preventa para sus shows en Argentina

Últimas noticias de Clima