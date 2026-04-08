Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 8 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este miércoles podrían registrarse lluvias aisladas por la mañana. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima de 20 grados, con viento del sur y ráfagas.

El jueves el cielo esará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 23 grados, con viento del este.

El viernes el cielo estará despejado, con viento del este y temperaturas de entre 13 y 20 grados.