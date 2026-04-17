Plazo fijo hoy: cuánta plata invertir para ganar $580.000 en 30 días de forma sencilla

En medio de los gastos cotidianos, muchas personas buscan generar un ingreso extra para aliviar el presupuesto del hogar. En ese escenario, el plazo fijo se posiciona como una de las inversiones más elegidas, con ganancias que pueden alcanzar los $580.000 en 30 días.

Administrada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), esta herramienta ofrece un rendimiento previsible, que depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) y de si la colocación se realiza de forma online o presencial.

Además, el plazo fijo ofrece un plus de seguridad: muchas entidades cuentan con garantías sobre los depósitos, lo que protege el dinero durante la inversión y refuerza la confianza de los ahorristas.

A continuación, un repaso de las tasas actuales del mercado y cuánto se puede ganar hoy con esta alternativa según el capital invertido.

Plazo fijo: el monto a invertir para ganar $580.000 en 30 días





El Banco de la Nación Argentina (BNA), una de las firmas de referencia en el mercado, mantiene una TNA del 19% para plazos fijos, lo que equivale a un rendimiento cercano al 1,58% mensual.

Con ese nivel de tasa, alcanzar una ganancia de $580.000 en un período de 30 días exige un capital elevado: alrededor de $36.200.000, según los cálculos del simulador oficial.

Este es el monto a invertir para ganar $580.000 en un plazo fijo a 30 días (Captura simulador del Banco Nación).

También influye el canal de constitución. En general, esa tasa se aplica a operaciones realizadas de forma digital, mientras que en sucursal puede ser levemente inferior.

Por otro lado, quienes opten por renovar el plazo fijo mes a mes y reinvertir los intereses acceden a la Tasa Efectiva Anual (TEA), que en este caso llega al 21,34%. Bajo este esquema, el mismo capital inicial de 36 "palos" podría generar cerca de $6.878.000 en un año, gracias al interés compuesto.

Plazo fijo: qué ganancia deja la tasa más alta del mercado hoy





Las tasas de interés no son iguales en todos los bancos, ya que cada entidad define sus propios rendimientos. Si bien existen opciones que superan al Banco Nación, hoy ninguna oferta supera el 30% de tasa anual.

Dentro de ese abanico, aparecen alternativas como Banco Voii y Banco Masventas, que ofrecen una TNA del 25% para quienes no son clientes. Ese nivel se traduce en un rendimiento cercano al 2,08% mensual.

El plazo fijo es una de las herramientas de inversión más conocidas en Argentina (Imagen ilustrativa).

Con esa tasa más alta, alcanzar una ganancia de $580.000 en 30 días requiere una inversión aproximada de $27.900.000, un monto sensiblemente menor al necesario en el BNA.

La comparación deja en evidencia una regla clave para los ahorristas: a mayor tasa de interés, menor es el capital necesario para obtener un mismo rendimiento mensual.

Cómo hacer un plazo fijo: el paso a paso para invertir



Ingresar a la cuenta bancaria desde la app o el home banking, con usuario y contraseña. Acceder al apartado de inversiones y seleccionar "plazo fijo". Indicar el monto a invertir y el plazo de colocación (30, 60 o 90 días). Revisar el detalle que muestra el sistema, con los intereses estimados y la fecha de vencimiento. Elegir la cuenta desde la que se van a debitar los fondos. Definir qué hacer al finalizar: renovar la inversión o transferir el dinero a la cuenta. Confirmar la operación y guardar el comprobante.

En relación a las tasas actuales, el BCRA dispone de un comparador online que se actualiza todos los días y permite consultar qué rendimiento ofrece cada entidad para los plazos fijos. Estos son los valores de los principales bancos:

Banco Macro: 21,5%.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5%.

BBVA Argentina: 20,5%.

ICBC Argentina: 19,75%.

Banco Credicoop: 19,5%.

Banco Ciudad de Buenos Aires: 19%.

Banco de la Nación Argentina: 19%.

Banco Galicia: 18,25%.

Santander Argentina: 16,5%.

Tasas de interés para plazos fijos de esta semana (Captura Banco Central).



