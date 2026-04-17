Plazo fijo rentable: ¿Cuánta plata se gana con una inversión de $360.000 en 30 días?

Invertir en un plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas en la Argentina para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación. Muchos se preguntan cuánto dinero puede ganarse hoy al colocar, por ejemplo, $360.000 a 30 días.

La rentabilidad de esta herramienta financiera depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada banco. Con la actualización de los rendimientos en el mercado, el interés mensual cambió y hoy presenta resultados distintos a los de semanas atrás.

Administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el plazo fijo se presenta como una opción atractiva por su previsibilidad, seguridad y facilidad de uso, incluso en algunas entidades permite operar a quienes no son clientes habituales.

Actualmente, las tasas de interés anuales se ubican entre el 16,5% y el 25%, tras varias bajas registradas recientemente, lo que obliga a elegir cuidadosamente la entidad en la que se realice la operación.

Plazo fijo: esto se gana al invertir $360.000 a 30 días





Dentro del sistema financiero, el Banco Nación (BNA) sigue siendo una de las principales referencias por su presencia en todo el país. Actualmente, ofrece una TNA del 19% para este tipo de colocaciones, luego de los últimos ajustes aplicados.

Con ese nivel de tasa, una inversión de $360.000 a 30 días genera una ganancia de $5.621,92, de acuerdo con el simulador oficial. En términos simples, equivale a un rendimiento cercano al 1,58% mensual, obtenido a partir de la conversión de la tasa anual al período considerado.

La ganancia que se consigue en un plazo fijo a 30 días con una inversión de $360.000 (Captura simulador del Banco Nación).

Sin embargo, no todas las entidades financieras pagan lo mismo, ya que cada banco define sus propias condiciones. En el caso del Banco Nación, la TNA del 19% corresponde a operaciones realizadas de forma online, mientras que en sucursal el rendimiento desciende al 18%.

Para quienes buscan mejorar el rendimiento, una opción es extender el plazo de la inversión. A mayor tiempo de colocación, mayor es la rentabilidad acumulada. Con un capital inicial de $360.000, las proyecciones estimadas son las siguientes:

A 60 días: $13.315,07.

A 90 días: $20.860,27.

A 120 días: $27.813,70.

A 365 días: $86.400,00.

Un punto a considerar es que la tasa puede variar según el monto y el plazo elegido. Por ejemplo, para una colocación a 365 días con $400.000, el simulador del Banco Nación indica una TNA del 24%.

A medida que suben las tasas de interés, mejores son las ganancias que dejan los plazos fijos en pesos (Imagen ilustrativa).

Otra alternativa para mejorar el rendimiento es comparar entre distintas entidades financieras y optar por aquella que ofrezca una tasa más conveniente. Si bien en la actualidad las diferencias no son demasiado amplias, algunos bancos presentan rendimientos levemente superiores a los del Nación.

De acuerdo con los datos informados por el BCRA, entidades como Reba, Voii, Masventas y Crédito Regional Compañía Financiera ofrecen una tasa anual del 25%. En ese caso, la ganancia para una inversión a 30 días asciende a $367.488, ubicándose por encima de lo que paga el Banco Nación.

Tasas de interés de la semana para plazo fijo en los principales bancos





El comparador de tasas de interés para plazo fijo del Banco Central indica que estos son los rendimientos ofrecidos por las entidades con mayor volumen de depósitos:

Banco Macro: 21,5%.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5%.

BBVA Argentina: 20,5%.

ICBC Argentina: 19,75%.

Banco Credicoop: 19,5%.

Banco Ciudad de Buenos Aires: 19%.

Banco de la Nación Argentina: 19%.

Banco Galicia: 18,25%.

Santander Argentina: 16,5%

Tasas de interés para plazo fijo de los principales bancos de Argentina hoy, viernes 17 de abril (Captura Banco Central).



