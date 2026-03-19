Por la suba del precio de la carne, crecen las ventas de pollo y cerdo

Debido al constante aumento en los precios de la carne vacuna, hay una tendencia que se repite en varias ciudades del país y es que la gente modificó sus hábitos de consumo por lo que opta cada vez más por cortes de carne aviar y porcina.

Según datos oficiales, el consumo de carne bovina y aviar fue prácticamente similar en 2025, mientras que las ventas de porcina fue la que más creció. Esto se explica principalmente en la diferencia de precios ya que, en el caso del cerdo, cuesta casi la mitad que la carne de vaca lo que ayuda a aliviar el bolsillo de los consumidores.

El consumo de cerdo fue el que más aumentó en 2025.

En este marco, en las últimas horas se conoció que el consumo de carne vacuna en la Argentina atraviesa un piso histórico. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), en los últimos 12 meses se ubicó en 47,3 kilos por habitante, con una baja interanual del 2,5%. Se trata del nivel más bajo en al menos dos décadas y marca que continúa el retroceso desde el récord de 69,4 kilos alcanzado en 2008.

En tanto, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en 2025 el consumo de carne de pollo creció 3,07% para finalizar en 47,6 kilos per cápita mientras que el consumo de cerdo registró un incremento significativo del 8,44%, para quedar en 18,89 kilos por habitante.

El bolsillo, el factor determinante

La variable principal del cambio de hábito de consumo reside en los precios. Según datos del INDEC, mientras la inflación interanual fue del 32,4%, la carne vacuna subió un 73,4% y el kilo de los cortes populares supera con amplitud los $20.000.

En este marco, los consumidores optan por alternativas más económicas como pollo y cerdo, cuyos precios aumentaron menos en comparación. El costo de la carne aviar subió 31,4% y la porcina un 22,7%, lo que los convierte en opciones más accesibles para las familias.

El consumo de carne está en el nivel más bajo en 20 años.

La caída en el consumo de carne vacuna se refleja además en las exportaciones. Mientras entre 2011 y 2015 el mercado interno absorbía más del 90% de la carne, esa proporción cayó al 68% según la Ciccra.

También la producción muestra señales de contracción. Entre enero y febrero de 2026 se produjeron 457 mil toneladas, un 9,1% menos interanual. La faena también se redujo: en febrero se procesaron 924.300 animales, un 10,7% menos que un año antes.