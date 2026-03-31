Pronóstico en Buenos Aires: 30 grados, tormentas y humedad para arrancar abril

Sacá el paraguas y preparate para un arranque de mes pasado por agua. Abril debuta este miércoles 1 con un combo explosivo: la temperatura llegará a los 30 grados y la probabilidad de tormentas fuertes trepará al 70 por ciento hacia la tarde y la noche. Será un verdadero "sauna" en el AMBA antes de que el frente frío ponga las cosas en su lugar.

La humedad sofocante que venimos sintiendo tiene las horas contadas, pero antes hay que pasar el temporal. Acá te contamos cómo viene el cronograma detallado de la lluvia y el calor para que no te sorprenda el cambio de tiempo.

Miércoles 1: el día del "sauna" y el agua

Mañana el termómetro no tendrá piedad. Con una mínima de 22 y una máxima de 30 grados, la sensación térmica será insoportable durante gran parte del día debido a la falta de viento.

El SMN advirtió que la mayor inestabilidad se dará hacia el final de la jornada. Si tenés que volver tarde a casa, llevate piloto: las tormentas marcarán el inicio del fin del calor veraniego y pueden venir acompañadas de ráfagas intensas en zonas del Gran Buenos Aires.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Jueves y viernes: días grises y ambiente pesado

El jueves 2 de abril el tiempo seguirá inestable. Se esperan chaparrones aislados por la mañana y una máxima de 29 grados. No te confíes si ves el sol un ratito; la atmósfera estará cargada y el cielo permanecerá cubierto.

El viernes 3 la humedad será la protagonista absoluta, rozando el 80 por ciento. Caminar por la ciudad será como estar adentro de una olla a presión. Aunque el riesgo de lluvia baja un poco, la pesadez se mantendrá con registros cercanos a los 30 grados otra vez.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El fin de semana: por fin llega el otoño real

La buena noticia llega el sábado 4 de abril. El ingreso de un frente de aire seco barrerá las nubes y hará bajar el termómetro de un hachazo hasta los 25 grados. Se termina el "vapor" porteño gracias a los vientos del sureste que traerán ráfagas de hasta 31 km/h.

El domingo 5 será, sin dudas, el mejor día de la semana. Con una mínima de 17 grados y una máxima de 24, el otoño se instalará definitivamente. Será una jornada ideal para pasear, hacer el asado o ventilar la casa después de tantos días de encierro por el aire acondicionado.

Lunes 6: el regreso de las nubes

No guardes el equipo de lluvia del todo. La semana laboral arranca con una ligera inestabilidad. Se esperan nubes cargadas y entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades de chaparrones durante las primeras horas de la mañana del lunes. Sin embargo, la temperatura se mantendrá agradable, sin superar los 25 grados, marcando un ritmo mucho más otoñal para la ciudad.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Consejos para evitar problemas con la tormenta

Ante el riesgo de tormentas fuertes para mañana a la noche, recordá: