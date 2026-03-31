Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 31 de marzo

Este martes en la Ciudad y sus alrededores se presentará caluroso y húmedo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas irán de los 22 a los 29 grados, con viento del noreste.

El miércoles se esperan tormentas y chaparrones, con una mínima de 22 y una máxima de grados y viento del norte rotando hacia el sur.

El jueves los chaparrones se mantendrán hasta la mañana. La temperatura irá de los 22 a los 29 grados y soplará viento del este.