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Martes, 31 de marzo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 31 de marzo

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas irán de los 22 a los 29 grados.

Redacción FMQ

Este martes en la Ciudad y sus alrededores se presentará caluroso y húmedo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas irán de los 22 a los 29 grados, con viento del noreste.

El miércoles se esperan tormentas y chaparrones, con una mínima de 22 y una máxima de grados y viento del norte rotando hacia el sur.

El jueves los chaparrones se mantendrán hasta la mañana. La temperatura irá de los 22 a los 29 grados y soplará viento del este.

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