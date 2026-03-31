Calor y alerta naranja por tormentas en Buenos Aires: ¿A qué hora llega "el agua"?

Después de días marcados por el calor intenso y la humedad elevada, el clima comienza a cambiar con la llegada de condiciones más inestables que afectan a varias regiones del país.

En este contexto, los pronósticos anticipan tormentas de distinta intensidad, con advertencias oficiales que alertan sobre posibles fenómenos fuertes.

Las regiones en alerta y el detalle del fenómeno

Cuándo llegan las tormentas y qué zonas serán las más afectadas

Después de varios días de temperaturas elevadas y condiciones agobiantes, el tiempo comienza a mostrar señales de cambio en distintos puntos del país.

La combinación de aire cálido y altos niveles de humedad genera un escenario propicio para el desarrollo de fenómenos meteorológicos intensos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se emitió una advertencia de nivel naranja para este miércoles 1 de abril que abarca el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires.

Este tipo de aviso implica la posibilidad de eventos peligrosos, con lluvias abundantes en cortos períodos, ráfagas fuertes, caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.

El avance de estas condiciones se dará de manera progresiva a lo largo de la jornada, con mayor probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche. No se descartan mejoras temporarias, aunque el panorama general estará marcado por la inestabilidad.

Las áreas bajo alerta incluyen gran parte del centro del país, con mayor intensidad en sectores bonaerenses.

En simultáneo, rige una advertencia de nivel amarillo en otras regiones del país. Este nivel indica fenómenos con capacidad de generar inconvenientes puntuales, aunque de menor intensidad que el nivel superior.

Las zonas alcanzadas incluyen sectores de Mendoza (excepto cordillera y sur), San Luis (excepto norte), el sur de Córdoba, el norte de La Pampa, el sur de Santa Fe y parte del territorio bonaerense, especialmente el norte y la zona costera.

Estas condiciones responden al ingreso de un sistema frontal que interactúa con la masa de aire cálido predominante, generando tormentas de variada intensidad. En algunos casos, podrían registrarse acumulados importantes de agua en cortos lapsos, lo que aumenta el riesgo de anegamientos.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en áreas donde los fenómenos pueden presentarse con mayor intensidad.

El pronóstico para este miércoles y las áreas bajo advertencia

Consejos ante tormentas

Evitar circular por calles inundadas o anegadas

No sacar la basura para prevenir obstrucciones

Asegurar objetos que puedan volarse

Desconectar artefactos eléctricos

Evitar actividades al aire libre durante tormentas

Mantenerse informado por fuentes oficiales