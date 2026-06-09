Qué es el coipo, el pariente menos famoso del carpincho que vive en los humedales

El coipo es uno de esos animales que, aunque habita en distintos humedales del país, suele pasar bastante desapercibido a simple vista. Su presencia en lagunas, ríos y zonas pantanosas es más común de lo que parece, pero no siempre es fácil identificarla en el entorno natural donde se mueve.

Por su aspecto, es frecuente que se lo confunda con otros animales semiacuáticos como el castor o la nutria, sobre todo cuando se lo ve a la distancia o en movimiento dentro del agua. Esa similitud hace que muchas veces su aparición genere sorpresa y no siempre se lo reconozca de inmediato.

¿Qué es el coipo y cómo identificarlo?

¿Qué es el coipo y cómo identificarlo?

El coipo es un mamífero semiacuático que pertenece al grupo de los roedores, el mismo al que pertenecen animales como los ratones o los carpinchos. Puede pesar entre 5 y 9 kg y medir hasta 60 cm de cuerpo, lo que lo convierte en uno de los más grandes de la región. Es conocido también como "nutria criolla", aunque no está emparentado directamente con las nutrias verdaderas, lo que suele sumar confusión a la hora de identificarlo.

En Argentina es una especie autóctona y también se lo puede encontrar en Chile, Uruguay, Paraguay y parte de Bolivia. Suele habitar humedales, lagunas, ríos y esteros, donde encuentra refugio y condiciones ideales para moverse y alimentarse. Es un animal de hábitos principalmente nocturnos, del amanecer o atardecer, aunque en zonas alejadas de la presencia humana también puede verse activo durante el día.

Es herbívoro y se alimenta principalmente de plantas acuáticas, tallos, raíces y vegetación de orilla como juncos, totoras, gramíneas, entre otras. Al consumir grandes cantidades de pastizales, regula el crecimiento de plantas en humedales y cumple un rol importante en el equilibrio de esos ecosistemas.

Para identificarlo, hay que prestar atención a su cuerpo robusto con cabeza grande y hocico corto y redondeado. Tiene ojos pequeños ubicados en la parte alta del cráneo, lo que le permite ver mientras nada, y orejas pequeñas que apenas sobresalen. Su pelaje es denso y áspero, de tonos marrones, con una textura que lo protege del agua fría.

Entre sus rasgos más distintivos se destacan sus incisivos largos y de color anaranjado intenso, visibles cuando abre la boca, y sus patas traseras con membranas bien desarrolladas para nadar. Las delanteras son más cortas y las utiliza para manipular el alimento. Su cola es larga, cilíndrica y casi sin pelo, un rasgo clave para diferenciarlo de otros animales similares.

A diferencia del castor, no construye diques ni modifica su entorno: tiende a aprovechar el ambiente natural tal como está. Generalmente se refugia entre la vegetación densa de las orillas, juncos o pastizales altos, donde arma madrigueras simples en la tierra o usa cuevas ya existentes. También puede descansar entre las plantas flotantes.

En comparación con la nutria, es más corpulento y menos estilizado, con movimientos más lentos y un comportamiento menos depredador. En cuanto a la reproducción, el coipo es más prolífico: puede tener varias crías por camada y estas nacen bastante desarrolladas, lo que les permite moverse poco tiempo después de nacer. La nutria, en cambio, tiene camadas más reducidas y las crías dependen durante más tiempo del cuidado materno.

En cuanto a su estado de conservación, no se encuentra en peligro de extinción y es considerada una especie de preocupación menor, aunque enfrenta presiones por la pérdida de humedales, la contaminación del agua y la caza, ya que su piel ha sido históricamente aprovechada en la industria peletera.

En este contexto, también se registraron episodios de maltrato animal en la región, como un caso ocurrido recientemente en una localidad bonaerense donde dos jóvenes fueron denunciados por matar un coipo mediante la agresión, registrando el hecho en video y generando fuerte repudio tras la difusión de las imágenes en redes sociales, derivando en una investigación judicial.