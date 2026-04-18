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Sábado, 18 de abril de 2026

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DETALLES

¿Qué pasa entre Luis Petri y Cristina Pérez? Los rumores sobre la pareja

El Run Run del Espectáculo dio detalles exclusivo respecto al momento que estarían pasando la periodista y el ex funcionario.

COviedo

En el programa El Run Run del Espectáculo, emitido este sábado por Crónica, se abordó la situación personal del diputado Luis Petri y la periodista Cristina Pérez.

Según expusieron los especialistas, la pareja atravesaría un momento complejo en medio de versiones que circulan en el ambiente mediático.

Durante el ciclo, los panelistas señalaron que no estarían pasando por una etapa favorable en la relación. El tema fue presentado como parte del "run run" del espectáculo, con información que aún no cuenta con confirmación oficial.

Las versiones se apoyan en informes previos difundidos por Jorge Rial y Viviana Canosa. Ambos sugirieron la posibilidad de una infidelidad y una eventual ruptura, lo que alimentó especulaciones sobre el presente del vínculo.

En ese contexto, se mencionó que existen "rumores muy fuertes" en torno a la pareja y que estarían atravesando una etapa delicada. La exposición pública de ambos contribuye a amplificar el impacto de estas versiones.

Como parte del análisis, los panelistas advirtieron un detalle llamativo en apariciones recientes: ninguno de los dos llevaba sus anillos de compromiso. Mientras algunos lo atribuyen a una coincidencia, otros lo interpretan como un posible signo de distanciamiento.

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