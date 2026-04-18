Magui Bravi confirmó su separación en vivo y sin querer: "Mi marido no..."

Lejos de la alegría por los premios internacionales de sus películas, haciendo carrera como una "Scream Queen" en el terror, y a más de dos años del nacimiento de su primer hijo, Galileo, Magui Bravi atravesó un momento durísimo en una entrevista. La modelo confirmó su separación de Octavio Cattaneo sin querer, mientras cocinaba en un programa. No pudo ocultar la tristeza cuando le preguntaron por su relación.

Todo sucedió mientras Bravi participaba de un programa de cocina frente al Puente de la Mujer. "¿Tu marido qué dice de todo esto?", consultó el conductor de Pisco TV. Ahí, la cara de Magui cambió. Con la mirada clavada en el piso y sin saber bien cómo responder, atinó a soltar: "Mi marido...no está, no estaría más". Un silencio incómodo invadió el estudio.

En ese momento se escuchó una voz fuera de cámara: "Cortalo. Vamos a cortar esta parte, se separó". Entre gestos de risa nerviosa e incomodidad, Bravi reafirmó: "Me separé. No pasa nada igual". Fue entonces cuando el conductor pidió disculpas: "Uh, pero pará, yo leí la rutina...". La misma voz detrás de cámara agregó: "Es muy reciente". La situación era un papelón, pero Magui decidió seguir con buen humor.

Magui Bravi estuvo 14 años con Octavio Cattaneo.

Para tratar de levantarla, el conductor le dijo: "Bueno, ahora te espera un mundo bravo". Asustada por lo que viene, la invitada largó: "Qué miedo. O sea, ¿vos estás soltero?". Él respondió que sí, hace diez años. Entonces Magui quiso saber: "¿Y cómo es el mundo de estar soltero? Contame".

El conductor, entre risas, explicó que es un mundo injusto, de mucho rechazo y baja autoestima. Y la comparó con un mercado de autos usados con ruiditos. Magui, para poner humor, preguntó si era como esas plataformas que venden cosas usadas. La charla se volvió un ida y vuelta bizarro pero sincero.

Análisis de cierre: La separación de Bravi y Cattaneo llega dos años después del nacimiento de Galileo. La bailarina y el arquitecto se conocieron cuando ella trabajaba como azafata y estudiaba filosofía. Tuvieron un noviazgo de siete años que pasó por varias crisis. En 2023, ella había contado que se separaron un tiempo pero volvieron.

Incluso se casaron el año pasado, con Magui embarazada de cinco meses. Pero ahora, todo terminó. La exposición mediática que ganó después de "Bailando por un sueño" parece haber pasado factura. La vida íntima y la fama no siempre se llevan bien. Magui queda sola, con un hijo y un futuro incierto. El mundo de la soltería, como ella misma dijo, da miedo. Pero también puede ser una oportunidad para reinventarse. El tiempo lo dirá.