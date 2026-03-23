Sabores regionales y paisajes únicos: el recorrido ideal para una escapada gourmet

Cada vez más viajeros buscan propuestas diferentes que combinen naturaleza, sabores y experiencias auténticas. En ese contexto, los circuitos gastronómicos ganan protagonismo como una alternativa ideal para escapadas cortas.

Entre paisajes imponentes y tradiciones productivas, este tipo de recorridos invita a descubrir nuevas formas de viajar, donde cada parada se transforma en una experiencia sensorial que conecta con la identidad del lugar.

Olivares interminables y la Cordillera de los Andes como telón de fondo definen un paisaje inconfundible.

Un circuito gastronómico entre olivares que conquista a los viajeros





La Ruta del Olivo es un circuito turístico en la provincia de Mendoza que propone un recorrido por fincas productoras, donde se elaboran aceites de oliva y otros productos regionales.

Este nuevo atractivo combina naturaleza, tradición y gastronomía, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan experiencias diferentes.

Una experiencia que integra producción local, visitas guiadas y propuestas gastronómicas en un entorno privilegiado.

Se ubica a pocos kilómetros de la ciudad de Mendoza capital, principalmente en el departamento de Maipú, con acceso sencillo a través de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 60.

Su cercanía permite planificar una escapada de medio día o una jornada completa sin grandes traslados, lo que la convierte en una opción práctica tanto para turistas como para quienes viven en la ciudad.

Además, su localización estratégica la conecta con otros destinos turísticos destacados como Luján de Cuyo, reconocido por sus bodegas, y el Valle de Uco, uno de los polos enoturísticos más importantes del país.

En cuanto a su geografía, se destacan los extensos olivares enmarcados por la Cordillera de los Andes, con un paisaje típico de clima seco, cielos despejados y vistas imponentes.

En este contexto, la propuesta invita a recorrer fincas donde se puede conocer el proceso de producción del aceite de oliva, desde la cosecha hasta la elaboración final, con visitas guiadas y experiencias interactivas.

Degustaciones, recorridos guiados y experiencias al aire libre invitan a disfrutar cada rincón del circuito.

Uno de los grandes atractivos son las degustaciones, donde los visitantes pueden probar distintas variedades de aceites, pastas de oliva y productos regionales, acompañados por vinos locales.

También se ofrecen actividades como paseos por los olivares, recorridos en bicicleta y experiencias gastronómicas que integran productos frescos y recetas tradicionales.

Un recorrido que combina tradición, sabores y naturaleza en una experiencia completa.

El circuito es ideal para todo tipo de público, desde parejas hasta familias, ya que combina aprendizaje, relax y disfrute en un entorno natural.

Además, representa una oportunidad para conocer de cerca una de las producciones más importantes de la región, con fuerte identidad cultural y económica.

Un atardecer entre olivares que resume la esencia de este recorrido único.

10 razones para elegir la Ruta del Olivo





Cercanía a la capital de Mendoza.

Fácil acceso.

Experiencia gastronómica.

Paisajes únicos.

Actividades variadas.

Ideal para escapadas cortas.

Contacto con la producción local.

Degustaciones incluidas.

Entorno natural relajante.

Conexión con otros destinos turísticos.