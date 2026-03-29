Santiago del Estero, bajo agua: desbordes históricos de ríos y emergencia en zonas rurales

La provincia de Santiago del Estero atraviesa una situación crítica tras el fuerte temporal que finalizó este domingo, con desbordes de ríos y numerosas localidades aisladas por el avance del agua.

El fenómeno impactó con mayor intensidad en los departamentos del sudeste, como Salavina y Atamisqui, aunque también afectó a regiones que históricamente eran consideradas zonas "secas".

En diálogo exclusivo con Crónica TV, el periodista local Daniel Mendoza brindó detalles sobre la magnitud del evento y describió el complejo escenario que enfrenta la región ante este tipo de fenómenos.

El corresponsal remarcó lo inédito con lo que ocurre en localidades como Quimilí, en el departamento Moreno, donde se registraron inundaciones por primera vez en su historia.

"Son las denominadas secanas para los cultivos... al crecer el río Salado ha hecho también que el Canal de la Patria haya recibido el mayor volumen de agua... ha hecho que colapse y llegue a localidades que nunca antes habían tenido este problema", explicó Mendoza.

El registro de caudales históricos

El periodista también señaló que el caudal de agua superó niveles históricos. En ese sentido, indicó que en el Río Dulce "la cota que largaba el dique frontal de Termas... en esta oportunidad tuvo más de 1900 m³ por segundo, lo cual ha hecho que incremente notablemente el volumen del río".

Además, tanto el Río Salado como el Utis -que atraviesan departamentos como Salavina- provocaron anegamientos en rutas y parajes rurales, complicando la circulación y el acceso a distintas zonas.

Entre las principales consecuencias, Mendoza mencionó que la Ruta 92 permanece con tránsito restringido para vehículos pesados, mientras que más de 100 familias debieron ser evacuadas y alojadas en escuelas y salones comunitarios.

Pedido de solidaridad y asistencia sanitaria

Otro de los puntos más preocupantes es el impacto en la producción local. "Hay caballos vaquianos remolcando las canoas... alguien que tenía 300 ovejas hoy le quedan 100 o 150", graficó el periodista.

Finalmente, Mendoza subrayó la urgencia de asistencia para la etapa posterior al temporal. "Es fundamental la donación de elementos de higiene, pero también alcohol, paracetamol e ibuprofeno", indicó.

En ese contexto, concluyó con un llamado a la solidaridad: "Se necesita mucha lavandina y desinfectantes para poder dejar esas propiedades limpias".