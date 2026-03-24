Urgente: cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires, ¿cuándo?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un giro en el clima en Buenos Aires luego de una seguidilla de jornadas soleadas. El pronóstico ahora marca el regreso de las lluvias entre sábado y domingo, aunque sin un descenso térmico marcado.

De acuerdo a los datos oficiales, el clima en Buenos Aires se mantendrá estable durante la primera parte del período, pero sumará inestabilidad hacia el cierre de la semana.

Días soleados y lluvias que regresan el fin de semana

El miércoles 25 se presenta con cielo despejado durante toda la jornada. La temperatura irá de 16 a 25 grados, con condiciones ideales y sin lluvias.

El jueves 26 seguirá en la misma línea, con cielo mayormente soleado y una mínima de 17 grados y máxima de 25 grados.

El viernes 27 comenzará a mostrar algo más de nubosidad, aunque sin precipitaciones. La temperatura se mantendrá estable, entre 18 y 25 grados.

El cambio llegará el sábado 28. Se esperan lluvias aisladas, con probabilidad de precipitaciones entre 10 y 40 por ciento. La mínima será de 20 grados y la máxima de 25 grados.

El pronóstico para esta semana en Buenos Aires.

El domingo 29 continuará la inestabilidad, con lluvias nuevamente en el rango del 10 al 40 por ciento. La temperatura se ubicará entre 20 y 25 grados.

Finalmente, el lunes 30 mejorarán las condiciones. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias, con una mínima de 20 grados y una máxima de 27 grados.

Así, el pronóstico del clima en Buenos Aires confirma que, tras varios días de buen tiempo, el escenario cambia y las lluvias vuelven a aparecer hacia el fin de semana, aunque con temperaturas que se mantendrán bastante estables.