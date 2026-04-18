Vuelve la lluvia a Buenos Aires: cuándo será y qué día llega el frío polar que bajará el termómetro a 12 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó este sábado 18 de abril para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el retorno de las precipitaciones y un descenso brusco que obligará a buscar los abrigos.

Conviene aprovechar la jornada actual porque el sol mostró su mejor perfil con una máxima de 26 grados, cifra ideal para circular en remera por la vía pública.

Las nubes ganaron terreno hacia la tarde, aunque las posibilidades de caída de agua resultan nulas para lo que resta de este sábado. Mediante vientos leves de entre 7 y 12 kilómetros por hora, las condiciones permitieron que los vecinos colmen los parques porteños.

Inestabilidad y humedad en el ambiente

Mañana domingo 19, el escenario arrojará las primeras señales de advertencia para quienes rechazan la pesadez en la región. Si bien el tope de 24 grados parece confortable, la condensación acorralará al AMBA y el cielo se tornará más oscuro que el concreto.

Hacia la noche, ráfagas de aire de hasta 31 kilómetros por hora anunciarán el quiebre definitivo del buen tiempo. Esta inestabilidad frenará las expectativas de quienes esperaban un cierre de finde seco y obligará a entrar la ropa del ténder antes de irse a dormir.

Conviene aprovechar la jornada actual porque el sol mostró su mejor perfil.

Lunes de paraguas y lluvia intermitente

El próximo lunes 20 de abril la caída de agua cobrará relevancia desde temprano y se sostendrá de manera intermitente en todo el distrito. Las estimaciones oficiales hablan de un 40% de probabilidad de chaparrones.

El registro mínimo se posicionará en los 19 grados, mientras que el pico térmico prometió no superar los 23. Dicha jornada gris marcará la despedida de la masa cálida que venía acompañando la primera mitad del mes. El viento rotará de forma constante, sentando las bases para la entrada de un frente frío de origen polar.

Cuándo llega el verdadero otoño a Buenos Aires

Una vez que el fenómeno cruce la urbe, el invierno anticipado se instalará durante el resto de la semana laboral. Para el martes 21, la marca más baja golpeará los 13 grados.

El firmamento comenzará a despejarse paulatinamente, pero ráfagas del sector sur estallarán en las esquinas porteñas, bajando la máxima a apenas 19 grados.

El miércoles 22 se consagrará como el momento más gélido de todo abril hasta ahora, según los reportes divulgados por el organismo nacional. El mercurio indicará apenas 12 grados al amanecer.

El invierno anticipado se instalará durante el resto de la semana laboral.

Pronóstico extendido para el cierre de semana

Pese al amanecer gélido que exigirá el uso de bufandas, la radiación solar recuperará terreno por la tarde, permitiendo que el valor ascienda tímidamente hasta los 20.

Al alcanzar el jueves 23, la estabilidad se consolidará con un panorama algo brumoso y oscilaciones térmicas que se moverán entre los 16 y 21 grados.

Finalmente, el viernes 24, el inicio del día representará un desafío para los friolentos con otro piso de 12. La jornada cerrará con una tarde de 20, estableciendo un escenario otoñal seco que barrerá la humedad previa por completo.

En definitiva, los ciudadanos deberán disfrutar el sol de hoy, alistar el paraguas para el inicio de semana y desempolvar las camperas pesadas para encarar lo que viene.