WhatsApp se transformó en una de las aplicaciones más descargadas del mundo debido a su omnipresencia en la comunicación de las personas. La plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta no deja de sumar nuevas funciones a la par que salen a la luz trucos que mejoran la experiencia de los usuarios. Uno de los últimos en aparecer es uno ideal para hacer bromas.

WhatsApp te permite escribir en un solo mensaje hasta un total de 65,536 caracteres, una más que cantidad suficiente para los usos habituales. Aunque hay quienes pueden pensar que la extensión límite es exagerada, pues a nadie le gustaría leer un mensaje tan largo.

No obstante, puede servir para enviar un mensaje en blanco "infinito": una gran cantidad de espacios en blanco que te hacen creer que no tienen fin, ya que deslizarás hacia abajo durante mucho tiempo y no llegarás al final. Se trata de una broma que se está volviendo viral por diferentes redes sociales.

¿Cómo crear y enviar un mensaje "infinito" en WhatsApp?

En primer lugar, tenés que asegurarte que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en el Play Store de Google .

de . Luego, en la misma tienda de Android descargar “ Empty Messages ”.

”. Al abrir la app te encontrarás con dos flechas que apuntan hacia la izquierda o derecha, presiona varias veces sobre esta última para generar la cantidad de líneas blancas que tendrá tu mensaje “infinito”.

Se recomienda superar las 500 líneas.

A continuación, tendrás que pulsar el botón “Copiar en portapapeles”.

Luego, Ingresar a WhatsApp y acceder al chat del contacto al que querés hacerle la broma.

Finalmente, tendrás que pegar y enviar tu mensaje “infinito”.

Listo, cada vez que tu amigo llegue al “final” del mensaje le aparecerá la opción “Leer más”. Tras apretarla, el texto se extenderá más hasta que llegue a la totalidad de las líneas que añadiste.