Allegados a Danilo Sansone, uno de los menores que falleció tras el choque y la persecución en San Miguel del Monte, se comunicaron con Crónica y enviaron un emotivo video que muestra al nene de 13 años recitando frases junto a sus amigos en la plaza Adolfo Alsina. "Queremos mostrar parte de su estilo de vida, limpiar la imagen que policías trataron de ensuciar", manifestaron.

"Difundimos estas imágenes para que vean con sus propios ojos la clase de persona que era Danilo. Era un adolescente que, cuando tenía un tiempo libre, iba a la plaza para patinar con sus amigos y cantar junto a ellos. Era fanático del freestyler, es decir, las improvisaciones", manifestaron a este medio.

El video difundido, muestra cómo el nene se divertía recitando frases inventadas. "Estamos acá representando, mirá lo que manda mi hermano. Luces led, qué más querés. Sabes que en Buenos Aires no hay esto, hay cosas mejor", pronuncia el chico de 12 años buscando rimar sus dichos ante una cámara.

El emotivo video de uno de los nenes fallecidos en San Miguel del Monte pic.twitter.com/6qAz0tej2Q — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 23 de mayo de 2019

Según comentaron allegados a Danilo a este medio, los policías trataron de ensuciar a las cinco personas que viajaban en el Fiat 147 conducido por Aníbal Suárez de 22 años. "Querían ensuciar la imagen de todos, inventaron que habían tomado alcohol, que eran borrachos. No eran borrachos, eran nenes. Yo conocía mejor a Danilo, lo único que quería era jugar y cantar. Murió cantando", dijeron en referencia al archivo que muestra cantando en el auto a Sansone, a Gonzalo Domínguez (14) a Camila López (13) y a Rocío Guagliarello (13), quien sobrevivió pero está internada en grave estado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela.

Los últimos minutos de los menores que fallecieron en San Miguel del Monte pic.twitter.com/Atpx4rMd9K — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 23 de mayo de 2019

Agregaron: "No sólo quisieron ensuciarlos en cuanto al alcohol. Los policías quisieron tapar todo. Al principio, no hablaron de ninguna persecución. Luego, dijeron que no dispararon y sí dispararon. Quisieron ensuciar a las víctimas por un error que cometieron ellos".

Al finalizar, celebraron la detención de siete policías involucrados en la persecución y agregaron: "Se tiene que hacer justicia por las cuatro vidas que se robaron".