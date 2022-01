El arranque de año de Netflix no pudo ser mejor. Los estrenos que reservó para estos últimos días como Cobra Kai, Café con aroma de mujer o No mires arriba, están en el podio de los títulos más visto. Y aunque menos conocida, la miniserie Quédate cerca, estrenada el 31 de diciembre, también se ganó un lugar entre las producciones más reproducidas -actuamente, en Argentina ocupa el el 6 puesto del top 10-.

La serie bratánica corta (posee 8 episodios de menos de una hora cada uno) también es conocida como Stay Close, su título en inglés, y está basada en una de las novelas del gran creador de best sellers, Harlan Coben.

Se trata de un adictivo thriller lleno de suspenso y tensión que nos plantea hasta qué punto podemos llegar a desconocer a una persona y su pasado. El proyecto fue dirigido por Daniel O'Hara

El guion contó con la colaboración de Daniel Brocklehurst y Lawrence Kasdan, que lograron generar incluso más intriga que la obra original. Las obras de Coben tienen el atractivo de generar en el público la necesidad de maratonear todos los capítulos y también incluye la idea de no confiar en ningún personaje porque todos tienen algo para ocultar. Su última adaptación en Netflix fue El inocente, la serie española protagonizada por Mario Casas, José Coronado y Aura Garrido.

¿De qué se trata Quédate Cerca?

"Con intrigas icónicas, suspenso estremecedor y secretos de crímenes pasados que comienzan a desentrañarse, Quédate cerca te lleva a cuestionarte cuánto conoces a la gente en realidad. Cuatro personas esconden secretos oscuros de sus seres más cercanos: como Megan, una madre trabajadora con tres hijos; Ray, un fotógrafo documental que solía tener una carrera prometedora; Broome, un detective incapaz de olvidar el caso sin resolver de una persona desaparecida, y Lorraine, una vieja amiga de Megan. Cuando el pasado regresa para atormentarlos y amenaza con arruinar sus vidas y las de quienes los rodean, ¿qué camino tomarán?", dice la sinopsis de Netflix.

La gran protagonista de la historia es Megan, una mujer felizmente casada, madre de tres niños que pareciera tener todo resuelto. Pero la llegada de una misteriosa mujer despertará parte de su pasado que creía enterrado. ¿Podrá esta mujer continuar como si nada hubiera sucedido luego de que el pasado se presente ante ella como una gran puñalada?

La productora ejecutiva de la miniserie es Nicola Shindler, quien también formó parte de otras series para Netflix como The Stranger, Safe y The Five.

Quédate cerca: reparto

Este drama criminal filmado en Inglaterra a principios de este 2021 está protagonizado por Richard Armitage, Sarah Parish, Cush Jumbo, Eddie Izzard, James Nesbitt, Jo Joyner, Youssef Kerkour y Daniel Francis.

Comprletan el elenco: Bethany Antonia, Poppy Gilbert, Rachel Andrews, Andi Osho, Rod Hunt e Isabelle Connoll

“Estoy deseando volver a Manchester para trabajar de nuevo con Harlan y el equipo”, dijo Armitage, que en la serie interpreta a Ray. “Me encanta el estilo de Harlan, y esta trama y este personaje serán brillantemente desafiantes. En una época en la que nos hemos mantenido alejados, Stay Close promete romper todas las reglas”, concluyó.