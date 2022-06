La remake de Café con aroma de mujer se estrenó en 2021 en Colombia y fue considerado un fracaso. Pero con su llegada a Netflix se convirtió en un éxito mundial -desde diciembre está en el top ten de la plataforma- y su protagonista, William Levy, se transformó en uno delos "sex symbols" preferidos de público. Así fue que muchos usuarios llegaron al film erótico Addicted, también disponible en el catálogo.

"La gente que me ha seguido durante mi carrera no había visto algo similar", dijo Levy en 2014, durante una entrevista previa de la llegada del film a los cines.

La cinta, también conocida como Perversa adicción, es la adaptación cinematográfica del éxito literario homónimo de la autora estadounidense Kristina Laferne Roberts, más conocida como Zane, y la dirección estuvo a cargo de Bille Woodruff.

El título había pasado desapercibido por los usuarios de Netflix hasta ahora. Pero debido al crecimiento exponencial de la popularidad de Levy, cada vez hay más personas buscando sus otros trabajos.

Entre otros roles, el cubano/estadounidense participó en The Single Mom’s Club (2014), de Tyler Perry, Resident Evil: Capítulo final (2016) y fue finalista en la competencia de baile "Dancing With the Stars" (Bailando con las estrellas).

Y si bien Addicted no se merece un óscar, cumple su cometido de enganchar al más puro estilo de Sexo/vida, una de las mejores series eróticas de Netflix, con la que comparte bastantes similitudes respecto a la trama.

¿De qué se trata Addicted?

"Tener una pareja comprensiva, dos hijos y éxito profesional es suficiente para muchos, pero no para Zoe. Su apetito sexual por otros hombres la hace insaciable", dice la sinopsis oficial de Netflix.

De pronto, la mujer siente que su vida sexual dentro del matrimonio se encuentra estancada y lo que empieza con masturbaciones a escondidas viendo porno, termina con varias infidelidades hasta el punto de casi destruir su vida por su adicción al sexo.

Lexy sostuvo que no sólo es una historia sensual y erótica basada en una novela muy exitosa: "También tenía un mensaje que es bonito, un mensaje que es profundo en la película", destacó.

"Se trata de nuevo sobre la adicción de una mujer que termina satisfaciéndola en la calle en vez de en verdad comunicarse con su esposo y tratar de trabajar las cosas con él y decirle qué necesita ella como mujer, qué está buscando ella como mujer, o qué le falta a ella como mujer. Hay una buena enseñanza (al respecto) en la película. Además, que es una película muy divertida para las mujeres", agregó.

Perversa Adicción: reparto

Sharon Leal como Zoe Reynard.

Boris Kodjoe como Jason Reynard.

Tyson Beckford como Corey.

Kat Graham como Diamond.

William Levy como Quinton Canosa.

Tasha Smith como Dra. Marcella Spencer.

Maria Howell como Nina.

Garrett Hines como Benny.

Emayatzy Corinealdi como Brina.

Hunter Burke como Shane.

En Addicted, Levy da vida a un escurridizo y decidido pintor y escultor que seduce a la protagonista, Zoe Reynard, una mujer casada.

"Me mandaron el guion y lo estaba leyendo, y ya a la mitad llamé a mi mánager y le dije que lo quería hacer, que quería ser parte de esta película porque era un personaje que yo no había hecho antes realmente en mi carrera", sostuvo el actor.

"Es siempre un poco difícil entrar en el mercado americano como un latino", dijo el exmodelo, que en 2012 fue seleccionado por la revista People en español como el "hombre más sensual":

"Nada más hay un 5% de los actores latinos trabajando en Hollywood. Es algo de lo cual me siento muy orgulloso, pero a la misma vez es una gran responsabilidad, eso es lo que más difícil lo hace", agregó.