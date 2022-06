Tras el estreno de la primera parte de Stranger Things 4, el público espera ansioso el lanzamiento del volumen 2. Faltan algunos días para que llegue al catálogo de Netflix, pero este martes la plataforma compartió un épico y aterrador adelanto.

El avance oficial revela momentos inéditos de los dos episodios finales de esta temporada. Como se recuerda, Hawkins se enfrenta a la peor amenaza del Upside Down, Vecna, y podrían no estar preparados para ganar en una batalla final. Mientras tanto, Eleven lidia aún con recuperar sus poderes para vencer a este monstruo de su pasado.

Según revela el tráiler, Nancy Wheeler logró sobrevivir al trance inducido por el villano y lo más probable es que tenga que ver con la intervención de Eddie mediante un solo de guitarra eléctrica.

A cientos de kilómetros, el entrenamiento de Eleven parece estar cerca de culminar, pero decide abandonar al doctor Martin Brenner (Matthew Modine) para ayudar a sus amigos. Sin embargo, más adelante se observan otras escenas de la poderosa joven dentro del laboratorio y, en otro momento, parecería estar frente a frente con Vecna. “Tus amigos perdieron”, dice la criatura interpretada por Jamie Campbell Bower.

La cuarta entrega de Stranger Things no será el final definitivo de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, sino que la historia se extenderá por una quinta y última que llegará en los próximos años. Por ahora, está claro que la ficción dará pie a una continuación, motivo por el que no sorprendería que el más grande villano del Upside Down no sea derrotado tan fácilmente.

El volumen dos de la cuarta temporada de Stranger Things llegará a Netflix el 1 de julio. Esta segunda parte consta de dos episodios, aunque serán un pocos más largos: en total tienen casi las cuatro horas de duración

Kate Bush es furor gracias a Stranger Things

El avance de la parte final de la temporada 4 de la serie juvenil está musicalizado con Running Up That Hill de Kate Bush, la canción preferida del personaje de Max. La canción se publicó originalmente en 1985 y tras el furor que causó la producción de Netflix, se metió en el listado de canciones más escuchadas del mundo.

La inglesa Bush, que ahora de 63 años, lleva 11 años sin publicar material nuevo, pero su carrera está en su mejor momento. Running Up That Hill, el tema que forma parte de su disco Hounds of Love, alcanzó el número 1 de las listas de éxitos en Reino Unido, Noruega, Suecia, Australia, Suiza, Países Bajos y Austria.

Además, en Spotify se convirtió en la canción más escuchada en todo el mundo. Running Up That Hill también ingresó en el top 10 de Estados Unidos en los últimos días gracias a la serie de ciencia ficción.

Stranger Things 4 sigue rompiendo récord

Mientras los fans esperan el estreno del Volumen II, se conoció que Stranger Things se convirtió en la serie de televisión en inglés más popular de Netflix. La primera parte de la cuarta temporada consiguió 781,04 millones de horas vistas en los primeros 28 días de emisión, desplazando la primera y segunda temporada de Bridgerton, con sus 625 millones y 656 millones de horas vistas, respectivamente.

Otro dato relevante es que alcanzó el mejor fin de semana de estreno de un programa de televisión en inglés en la plataforma y se ubicó en el puesto 1 del Top 10 en 91 países.

Las 781,04 millones de horas vistas, ubican la cuarta temporada de Stranger Things en el segundo puesto de la lista general de los títulos históricos de Netflix, solamente superada por otro tanque: El Juego del Calamar y sus 1650 millones de horas vistas.

Sadie Sink reveló detalles sobre el futuro de Max

Max, el personaje interpretado por Sadie Sink, cobró una gran relevancia en la última entrega de la serie. Días atrás, la actriz fue entrevista por Variety y cuando le consultaron sobre su rol en la historia dijo: "Ella solo está haciendo todas estas preguntas y culpándose a sí misma. Se convence a sí misma que, de alguna manera, ella tiene la culpa de todas las cosas horribles que suceden en su vida".

En cuanto a su vínculo con Eleven, señaló que podrían haberse ayudado mutuamente: "Max podría haberse beneficiado de tener a alguien como Eleven, con quien probablemente se hubiese sentido cómoda abriéndose. Eleven probablemente se hubiese beneficiado de tener a Max mientras navega por este nuevo entorno y acosa a su mundo".

Además, adelantó que no veremos, por el momento, un vínculo con su madre: "Para Max específicamente, creo que es desgarrador ver este estado en el que se encuentra su madre y lo ausente que está durante todo esto: Max hace un muy buen trabajo al ocultarlo".

También se refirió a la temporada 5, la cual marcará el final de la serie: "Quiero tener una escena donde se lean las cartas. Creo que es tan típico de Max, que ella esté literalmente mirando a la muerte directamente a los ojos, pero aún así, no puede decirle a alguien cara a cara, cuánto significan para ella o tener una conversación directa con alguien".

Por último, fue consultada sobre la culminación del programa creado por los hermanos Duffer y aclaró: "No lo sé, me gusta no saber a dónde va su historia y simplemente sorprenderme cuando la leo, porque la propia Max no sabe lo que va a pasar con ella. ¡Estaré emocionada de leer esos guiones!".