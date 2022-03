¿Qué se puede decir del mondongo? Está claro que esta achura vacuna es una de las que causa más grieta entre los comensales, ya que no todo el mundo les parece algo comestible. Sin embargo, durante muchos años fue el plato predilecto de las abuelas por sus bajos costos y su tierno sabor. A pesar de que ahora no es muy consumido, es de esas comidas que demuestran el amor a los seres queridos por el tiempo que lleva su cocción. Si querés sorprender a tu familia o amigos con un platillo único y económico, no te podés perder estas tres recetas.

El mondongo divide las aguas. Por un lado, están los que lo aman y no ven la hora de que llegue el frío para comerlo y por el otro extremo están aquellos que no pueden ni siquiera olerlo. Básicamente, es parte del estómago de la vaca, más precisamente son tripas/ intestino. En algunos sitios como Estados Unidos, este alimento forman parte de terapias medicinales. En Argentina y otros países de Latinoamérica, con el fin de aprovechar cada parte del vacuno, sobre todo en épocas de crisis económica, es consumido como cualquier corte en distintas preparaciones.

Mondongo criollo

Ingredientes:

1 mondongo limpio

1/2 taza de salsa de tomate

1/2 de taza de caldo

2 cucharadas de aceite. Podés utilizar la que más te gusta.

1/4 de jamón de cocido o paleta.

2 cucharadas de alcaparras o aceitunas (opcional)

2 zanahorias cortadas en rodajas

2 hojas de laurel

2 papas cortadas en cubos

1 lata de garbanzos

1 taza de fideos tipo de guiso (opcional)

Sal y pimienta a gusto

El jugo de 1 limón

Paso a paso de la preparación:

Lavar bien el mondongo, ponerlo a remojar en agua con el jugo de 1 limón durante una hora. Ablandar el mondongo a fuego moderado en abundante agua y con sal al gusto. Cocina hasta que quede bien tierno. Se estima que el tiempo ideal de cocción es de 2 horas, pero esto va a depender del tamaño de la achura. Hacer un caldo ya sea de cubito o casero. Podés usar del tipo que más te guste (carne-gallina-verdura) Luego de que se tiernizo, escurrir el agua del mondongo y cortarlo en tiras finas. Pasa el mondongo a una olla grande, agregar el aceite y la salsa. Salpimentar y poner una hoja de laurel. Verter el caldo cocinado previamente. Incorporar las papas en cubo, las zanahorias en rebanadas y la hoja de laurel restante. Cocinar unos 40 minutos más. Agregar los garbanzos y los fideos (si querés que te quede más tipo guiso). Dejar cocinar unos 25 minutos más. Antes de apagar el fuego, poner el jamón cocido o paleta cortada en tiritas. Servir caliente y acompañado de queso rallado y pan fresco.

El mondongo criollo es ideal cuando no hay mucho presupuesto.

Cazuela de mondongo

Ingredientes:

Mondongo 1 kg.

Sal

2 Cebollas

2 Puerros

2 Zanahorias

2 hojas de laurel

Aceite 3 cucharadas

Dientes de ajo 1 unidad

1 Tomate

Caldo de Verdura

Agua 750 cc.

4 Papas

Perejil

Pimentón

Queso rallado 100 g.

Preparación:

Limpiar el mondongo con agua y vinagre (usá 1 litro de agua por 1/2 vaso de vinagre). Hervirlo durante 5 minutos, pasado ese tiempo sacarlo de la olla y lavarlo nuevamente. Colocar el mondongo en una olla con agua fría, añadir la parte blanca de un puerro, una cebolla cortada al medio, sal, una hoja de laurel y unos granos de Pimienta Negra. Cocinar "el puchero de mondongo" por unas 2 o 3 horas. Pasado el tiempo de cocción, sacar el mondongo de la olla, escurrir y cortar en cubos medianos. En otra olla, calentar un poco de aceite y rehogar por unos 10 minutos la cebolla restante, el ajo, las zanahorias y el puerro que queda. Agregar el tomate cortado en cubitos pequeños. Incorporar las papas y el caldo de Verduras (que hay que hacer antes de este paso) Cocinar a fuego medio durante unos 30 minutos. Incorporar el perejil y el pimentón. Luego de ese tiempo, apagar el fuego y dejar enfriar un poco. Al momento de servir, espolvorear la superficie con queso rallado.

La receta de cazuela de mondongo es ideal para cuando hace frío.

Milanesa de mondongo

Ingredientes:

½ kilo de mondongo

¼ de cebolla

½ cucharadita de pimienta

2 huevos

Sal al gusto

Harina o pan rayado

Preparación paso a paso:

Lavar el mondongo con abundante agua, sacar toda la grasa que sea posible y cocinar con agua y un poco de sal. Cuando este cocido y suave, poner en un recipiente hasta que se enfríe. Luego, cortar en trozos o tiras tipo carne de milanesa. En un bol aparte, colocar una clara de huevo y batir bien. Luego agregar la yema y seguir batiendo. Incorporar la sal, la pimienta y la harina o pan rayado. Va a quedar como un engrudo. Pasar los trozos de mondongo por la preparación anterior. Freír en aceite caliente. Una vez que el apanado este dorado, sacar y poner sobre papel absorbente o papel de cocina para quitar el aceite sobrante. Servir con lo que más te guste. Ensalada, puré, papas fritas, etc.