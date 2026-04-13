Cómo preparar una buena sopa de verduras casera en pocos pasos y solo 10 ingredientes

La sopa de verduras es uno de esos platos clásicos que atraviesan generaciones y culturas, siempre presente cuando buscamos algo calentito, casero y lleno de nutrientes. Ideal para los días fríos o cuando el cuerpo pide un descanso, esta preparación combina sabor, simpleza y economía.

De origen humilde, la sopa de verduras nació como una forma inteligente de aprovechar lo que había disponible en la huerta o la cocina. Con el tiempo, se convirtió en un básico de cualquier hogar, con infinitas versiones según el país, la estación y los gustos personales.

En esta receta vamos a repasar cómo hacer una sopa de verduras bien sabrosa, con ingredientes fáciles de conseguir y consejos prácticos para que te quede con ese gustito casero.

Históricamente, las sopas de verduras aparecen en distintas culturas como una solución nutritiva y accesible. Desde los caldos europeos hasta las versiones latinoamericanas, siempre cumplieron el mismo rol: alimentar, reconfortar y aprovechar al máximo los ingredientes disponibles.

Ingredientes (para 4 porciones):

2 zanahorias medianas

2 papas

1 cebolla

1 puerro (opcional, pero suma muchísimo sabor)

1 zapallito o zucchini

1 ramita de apio

1 diente de ajo

1,5 litros de agua o caldo

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta a gusto

Opcional: un puñado de fideos pequeños o arroz

La sopa de verduras es uno de esos platos clásicos que atraviesan generaciones y culturas.

Paso a paso para lograr una sopa de verduras sabrosa, casera y con textura perfecta

1. Preparar las verduras correctamente

Lavá bien todos los vegetales. Pelá las zanahorias y las papas, y cortá todo en cubos medianos. No hace falta que sean perfectos, pero tratá de que tengan tamaños similares para que se cocinen parejo.

2. Hacer una base de sabor

En una olla grande, calentá el aceite a fuego medio. Agregá la cebolla picada, el ajo y el puerro en rodajas. Cociná unos minutos hasta que estén transparentes y larguen ese aroma tan rico. Este paso es clave: acá arranca el sabor de la sopa.

3. Incorporar las verduras más duras primero

Sumá las zanahorias, las papas y el apio. Revolvé bien durante 2 o 3 minutos para que se integren con el sofrito.

4. Agregar el líquido y cocinar con paciencia

Verté el agua o caldo caliente hasta cubrir todo. Salpimentá a gusto y dejá cocinar a fuego medio durante unos 15 minutos.

5. Sumar las verduras más blandas

Incorporá el zapallito (o zucchini) y, si querés, un puñado de fideos o arroz. Cociná otros 10 a 15 minutos más, hasta que todo esté tierno pero no desarmado.

6. Ajustar sabor y servir bien caliente

Probá la sopa, corregí sal y pimienta si hace falta y serví bien caliente. Si te gusta, podés agregar un chorrito de aceite de oliva o un poco de queso rallado arriba.

La sopa de verduras es una preparación nutritiva y accesible.

Tips para otras versiones de sopas de verduras

La sopa de verduras casera es de esas recetas que siempre conviene tener a mano: es fácil, económica y podés adaptarla con lo que tengas en la heladera. Además, es ideal para cocinar en cantidad y guardar para varios días.

Si querés variar, podés hacer una versión licuada tipo crema, agregarle pollo desmenuzado para hacerla más completa o sumar especias como cúrcuma o pimentón para darle otro perfil de sabor. Incluso podés freezar por porciones y resolver comidas en minutos.



