Muchas veces nos hemos encontrado ante situaciones completamente inesperadas, en donde nuestra suerte puede cambiar rotundamente de un momento para el otro.

Sin embargo, la historia de Dan Saunders, sin dudas, logró superar cualquier otra. Luego de descubrir de casualidad una falla en un cajero automático, el hombre de 29 años terminó retirando más de 1 millón de pesos.

Descubrir una grieta en el "Sistema", le permitió aprovecharse de este, y vivir una vida de rico por apenas cinco meses. Luego de disfrutar de todos los lujos y el dinero, la suerte finalmente terminó para Saunders, y de la peor manera.

Aprovecharse de aquella falla terminó costándole la libertad al protagonista de esta historia, ya que, tras confesar frente a los medios lo que había hecho, terminó arrestado.

Se alojó en los mejores hoteles.

La insólita historia de Dan Saunders no se compara con ninguna otra, por lo que importantes productoras están considerando llevarla a la pantalla grande.

El error que le cambió la vida

Mientras se encontraba tomando algo junto a sus amigos en su ciudad natal, Wangaratta, Australia, el hombre decidió ir al cajero automático más cercano para sacar algo de efectivo. Sin embargo, algo tan normal y recurrente, terminó dando un giro inesperado en la vida de Dan.

"Quería sacar el saldo de mi cuenta y no paraba de salirme el mensaje 'saldo no disponible en este momento'. Ingresé 200 dólares (australianos) de mi cuenta de crédito a la de ahorros y el cajero me decía “Transacción cancelada” y me devolvía la tarjeta", comenzó contando el hombre, respecto a aquel insólito momento.

Tras notar el error que estaba habiendo en el sistema, el australiano viral no le dio demasiada importancia, y decidió volver al bar con sus amigos.

Sin embargo, en el fondo presentía que algo raro había pasado, por lo que optó por volver hacia el cajero automático. "Decidí probar de nuevo", confesó y continuó luego: "Hice otra transferencia de 200 y saqué el dinero. Luego 500, y después 600, por curiosidad".

El protagonista de esta historia describió aquel inesperado momento como "un truco de magia", ya que no entendía realmente lo que estaba pasando.

Lejos de olvidarse del tema, el hombre decidió volver nuevamente al otro día, ya que no terminaba de creer lo que había sucedido la noche anterior. Tras llegar al lugar, el dinero seguía allí.

Dan aprovechó para viajar a distintos países.

"El dinero estaba ahí, en la cartera. Supuse que había cierto desfase de tiempo entre las extracciones que hacía en el cajero y el saldo de mi cuenta, lo que significaba que la cantidad que gastara podría cubrirla haciendo una transferencia cada noche entre la cuenta de crédito y la de ahorros", explicó.

Siguiendo con su relato, el Dan confesó cuál fue su descubrimiento: "Podía “crear” el dinero haciendo una transferencia entre la una y las tres de la madrugada, que era cuando me percaté de que los cajeros no estaban conectados a la red".

En ese sentido, habló de cuánto dinero iba gastando cada día: "El primer día me gasté 2000 dólares, pero al segundo hice un traspaso de 4000, para asegurarme de que el saldo no salía negativo".

Con el dinero robado, el hombre contrató aviones privados.

Sin embargo, no todo era color de rosas para Saunders. Al poco tiempo, comenzó a sufrir ataques de pánico, y comenzó a estar paranoico constantemente.

Debido a ello, el hombre de 29 años decidió entregarse ante la justicia, y terminar con esa culpa que lo estaba matando.

"Yo estaba yendo al psiquiatra porque no podía más con el sentimiento de culpabilidad y la ansiedad. Sentía la necesidad de hablar de ello con alguien. Y el profesional me hizo ver que era importante que me entregara, para poder limpiar mi conciencia y pasar página", confesó.