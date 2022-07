Hay historias en Twitter que no dejan de sorprender por lo bizarras que son. En esta oportunidad, una usuaria contó lo que le gustaba a su amiga de un pibe, considero que las expectativas eran muy bajas y el hecho no fue visto con buenos ojos. Rápidamente, se viralizó en la red y generó un gran debate entre hombres y mujeres. ¿Las chicas piden muchos requisitos para formar pareja?.

Las redes sociales se prestan para todo y no cabe duda que hay tuits por los que es imposible no discutir. Diariamente, se encuentran miles de anécdotas o datos randoms que asombran a los cibernautas tanto para bien como para mal. Debido a su masividad, estas generan miles de opiniones. Hablar de amor, pareja o gustos en internet siempre genera mucha polémica y este tuit no fue la excepción.

Una usuaria llamada Celeste Jofre (@celestejofre7) se hizo viral sin esperarlo y fue origen de imperdibles comentarios. En esta oportunidad, expuso a una amiga que está saliendo con un chico porque lo considera "limpio". La dueña de la cuenta, un poco sorprendida por la inusual pareja, abrió un hilo y comentó que cada vez se espera menos del hombre porque las mujeres pedimos poco.

"Mi amiga acaba de decir: me gusta este pibe porque es limpio y se pone desodorante" comenzó contando la joven a sus seguidores. Luego, aseguró y resaltó "Aprovechen muchachos la vara está por el subsuelo". Rápidamente, el tuit comenzó a circular por la red, se hizo viral y muchas personas pasaron a dejar su humilde opinión del caso. Además, detallaron que es lo que tiene que tener un hombre para que le den bola.