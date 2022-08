Sin lugar a dudas, Twitter se ha convertido en el espacio ideal para compartir las distintas situaciones que los usuarios viven en su día a día. Rápidamente, estas se vuelven virales y los internautas dejan todo tipo de comentarios.

La insólita experiencia de la usuaria conocida como "Laraaviaene" no fue la excepción, y su historia recolectó miles de "Me gusta" en cuestión de minutos. A través de Twitter, la joven compartió la inesperada situación que vivió en el colectivo, mientras intentaba viajar tranquila.

"Yo intentando romantizar mi vida en el bondi, escuchando Lana del Rey, y se sube esta cosa", escribió Lara, juntó con una imagen que desconcertó a más de uno en la red social del pajarito.

El tuit obtuvo más de 200.000 "Me gusta".

En aquella foto, se puede ver a una persona disfrazada de dinosaurio en el medio del colectivo, y, lejos de tomarlo como algo normal, la usuaria se mostró completamente anonadada al respecto.

La reacción de los usuarios de Twitter

La autora del tuit recibió un sinfín de comentarios, junto con una enorme cantidad de "Me gusta". Como era de esperarse, el humor no faltó, y entre las respuestas que obtuvo Lara, no faltaron las bromas al respecto.

La gran mayoría aprovechó el momento para hacer el chiste que todos esperaban: "Estas cosas solo pasan en Argentina. Imaginate vivir en Europa y perderte de estas cosas", comentó una usuaria, y, al mismo tiempo, varios comenzaron a hacer el comentario infaltable: "Mi país".

Por otro lado, también hubo quienes se sintieron identificados con Lara, y contaron alguna situación similar que también les tocó vivir: "Vos porque no viajaste en el 102 con una toallita femenina pegada en techo, al lado del pasamanos", comentó una usuaria.

Ante la viralización del tuit, una enorme cantidad de usuarios comenzó a mostrar imágenes de la persona disfrazada de dinosaurio en varios puntos de la Ciudad.

"Ese mismo corrió la Media Maratón de Buenos Aires, doy fe de que iba rápido", escribió un internauta, mientras que otro redobló la apuesta: "Ya sé a dónde iba", comentó, junto con la imagen de la persona disfrazada en un espacio público.

Los usuarios comenzaron a ver al dinosaurio en todos lados.

En ese sentido, comenzaron a difundirse algunos videos del dinosaurio viral caminando muy tranquilo por plena capital, y este se volvió furor en la red social del pajarito.

"No puedo creer. Está en todos lados, esto es increíble" comentó una usuaria, y, rápidamente, varios se mostraron igual de sorprendidos que ella.