El horario de atención de los restaurantes siempre despiertan polémicas. Las personas que llegan minutos antes de que cierren las cocinas, no suelen ser bien recibidos por los empleados y los propietarios. Pero el chef de un restorán subió la apuesta y sus reacciones contra este tipo de comensales lo convirtieron en un personaje viral.

Su nombre es Tomás y es el dueño de Arroz y Cañas, un local gastronómico ubicado en la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra. Pero también es uno de los "tiktokers" del momento.

Tanto es así que las cuentas @arrozydesgracias de TikTok, Instagram y Twitch recopilan las mejores reacciones del chef. Solo en la red social china posee más de 500 mil seguidores y más de 13 millones de likes.

Uno de sus clips que más comentarios desató es uno en que se lo ve enfurecido por unos clientes lleguen a su restaurante a las cuatro y diez de la tarde, es decir, diez minutos después del cierre de la cocina.

"No me jodas, no me jodas que a las 4 vienen a comer", dice y se lo ve tomar dinero de sus bolsillos. De inmediato toma 30 euros para dárselos y que se vayan.

"A tomar por el cul... hombre, que vengan antes. Y vienen con un casco de motorista. Qué han estado, ¿viendo el paisaje? Que continúen viendo el paisaje, ¡a tomar por el cul...!", dice el enojado cocinero, en el video ya superó los dos millones de reproducciones.

El cocinero furioso que se volvió viral en TikTok

La cuenta tiene varias escenas similares, de hecho, meses atrás se viralizó un video en el que se lo ve fastidioso ante un cliente que llegó a última hora y pidió varios platos difíciles.

En el breve clip se ve a uno de los empleados con mala cara cuando ve el ticket y lo muestra a la cámara que graba el día a día del comercio. Luego menciona en voz alta cada plato a preparar y el cocinero viral estalla de enojo.

“Atención”, anticipa el empleado y menciona que el cliente solicitó cinco platos diferentes: “Uno de champi (champiñones), uno de croquetas, un pulpo y un fileteado”.

“Toma 40 pavos (euros) y que se vayan a tomar por cul...”, reacciona Tomás. “A las diez y media”, reclamó el cocinero que miraba el reloj sorprendido. “Ese es Teo, seguro cómo si lo conociera”, agregó.

Tras el furor de sus videos, el cocinero decidió compartir con sus seguidores los motivos de sus reacciones: "Aquí hay un horario de comer y tiene usted que venir en ese horario y no cuando le dé la gana, porque el personal también quiere descansar. Si usted ha venido a las cuatro y diez se va a ir a las cinco y diez: ¿quién paga la cocina, al camarero y a la camarera esa hora de más que va a estar porque usted va a llegar tarde? ¿Quién la paga? Yo".