Una conmovedora historia se volvió viral en los últimos días en Twitter cuando una joven contó una particular situación que vivió con su abuela, la cual logró conmover a los usuarios de la red social del pajarito.

Una de las protagonistas de esta historia es Camila ("camiripoll1"), la cual contó en un tuit la anécdota que vivió con su abuela, de quien no dio el nombre, que pasó de asustarse a enternecerse en tan solo minutos.

“Mi abuela nos llamó de urgencia porque no podía usar el celular y estas son sus búsquedas de Google”, contó la joven en el tuit, el cual tuvo que esperar tan solo algunas horas para volverse viral.

Seguido al texto, le sumo una imagen con las búsquedas que había hecho la anciana, quien aparentemente no tiene mucho rodaje en cuanto al uso del celular y esto quedó en evidencia.

Las búsquedas de la abuela.

‘Quiero usar el celular no puedo usarlo por favor’, ‘Por favor me dan comunicación que no tengo hace 24 horas’, ‘No sé borrar no lo sé borrar una señora muy grande no lo…’, ‘Cuál es el motivo por el cual no me dejan usar para nada’, ‘Yo no descargo música película nada que está pasando no lo..’, ‘Escuchame porque yo no puedo comunicarle soy la titular y….’, ‘No lo puedo usar mi celular quién me lo gusta soy titular’, ‘Imposible usar yo no lo uso casi…’, ‘Toda la noche apagado no lo uso y sigue sigo sin poder…’, y ‘Esto por ejemplo no es mío el que figuraba’, fueron las búsquedas.

Las respuestas a la situación que se hizo viral en Twitter

Los usuarios no tardaron en volver viral el tuit de la joven. En una serie de comentarios tiernos y conmovedores, algunos -como ocurre siempre en Twitter- eligieron comenzar con el debate.

“Opinión muy impopular: hay que adaptarse un poco, todo vamos a llegar a viejos, pero eso no nos exime de poder estar actualizándonos, y muchas cosas del celular son intuitivas”, comentó una usuaria, que se cruzó con otra: “Googleá alfabetización digital. En argentina hay personas de 60 años que le tienen miedo a la tarjeta de débito todavía. La ignorancia no es una responsabilidad personal, se necesitan políticas que ayuden a las personas a entusiasmarse y aprender, suele ser más difícil en mayores”.

Otro usuario, también, bromeó sobre lo ocurrido: “Siento que son búsquedas por con el asistente de voz jajajaja, me la imagino a la abuela diciéndole al teléfono ‘¡Esto por ejemplo no es mío el que figuraba!’".