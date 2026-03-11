Alarma por las jugadoras de Irán: varadas en Malasia y sin fecha de regreso

La selección femenina de Irán atraviesa horas de incertidumbre tras su participación en la Copa Asiática. El plantel aterrizó este miércoles en Kuala Lumpur, Malasia, mientras espera definiciones sobre el viaje de regreso a su país en medio de la polémica generada por un gesto durante el torneo.

"Quieren regresar a casa", aseguró un integrante de la delegación. Además, explicó que el traslado dependerá de la disponibilidad de vuelos y de la reapertura del espacio aéreo iraní, cerrado desde el inicio del conflicto bélico con Estados Unidos.

Desde la Confederación Asiática de Fútbol indicaron que el equipo permanecerá en Malasia hasta organizar su retorno. Un portavoz del organismo confirmó que se brindará acompañamiento durante la estadía y remarcó que la prioridad es proteger a las jugadoras.

"La Confederación Asiática de Fútbol brindará todo el apoyo necesario al equipo durante su estancia hasta que se confirmen los preparativos de su próximo viaje", señalaron desde la entidad.

En paralelo, Australia concedió asilo político y humanitario a varias futbolistas del plantel. La decisión se tomó luego de que algunas jugadoras quedaran expuestas tras no cantar el himno iraní durante el torneo continental.

El gesto de silencio durante el himno generó una fuerte reacción en Irán, donde en medios estatales calificaron a las futbolistas como "traidoras a la patria".