CRISIS

La mala racha de San Lorenzo en los clásicos del fútbol argentino: los desastrosos números

El Ciclón buscará cortar ante Boca la crisis en este tipo de partidos en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura 2026.

San Lorenzo visitará hoy a Boca en la Bombonera por la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo de Boedo llega a este compromiso bajo una presión asfixiante, no solo por la necesidad de sumar puntos en la tabla, sino por una racha preocupante en los clásicos.

La estadística es contundente y refleja una crisis de resultados en los partidos de alto calibre: el Ciclón solo ha podido conseguir una victoria en sus últimos 22 enfrentamientos directos contra los denominados "grandes" (Boca, River, Racing e Independiente) y su clásico rival, Huracán.

Dentro de este extenso y magro período de sequía, los hinchas azulgranas solo han podido celebrar en una única ocasión. Fue el 3 de marzo de 2025, en un partido vibrante donde San Lorenzo logró imponerse por 3-2 ante Racing

Aquel triunfo, que en su momento pareció ser el punto de inflexión para recuperar el protagonismo, terminó siendo simplemente un espejismo en medio de un desierto de resultados. Desde aquella tarde ante la Academia, el equipo ha deambulado sin rumbo entre derrotas dolorosas y empates sin emociones.

Huracán chicaneó a San Lorenzo tras mantener la localía para jugar frente a River: "Nunca me tuve que..."

Desde el 5 de julio de 2023 hasta el 8 de febrero del presente año, el conjunto de Boedo disputó 22 clásicos y éstos fueron los tremendos números negativos: una victoria, 13 empates y 8 derrotas.

La picante chicana de San Lorenzo a Boca para anunciar el clásico y la polémica por el historial

Este registro actual es tan alarmante que ya logró superar la que, hasta hoy, era considerada la peor secuencia de su historia en este tipo de enfrentamientos. Aquella marca negativa ocurrió entre los años 1989 y 1991, cuando el Ciclón apenas pudo rescatar un triunfo en una serie de 21 compromisos de alta jerarquía.




