La picante chicana de San Lorenzo a Boca para anunciar el clásico y la polémica por el historial

En la previa a uno de los clásicos con más historia del fútbol argentino, San Lorenzo hizo un polémico posteo en su cuenta oficial de X para chicanear a Boca sobre su paternidad en los duelos entre entre el Ciclón y el Xeneize.

La publicación es una imagen del barrio de La Boca, donde se ve una casa pintada con los colores azul y rojo. Lo más importante del mensaje es el cartel pegado en la pared, donde se muestra justamente el historial entre ambos equipos.

Huracán chicaneó a San Lorenzo tras mantener la localía para jugar frente a River: "Nunca me tuve que..."

El Ciclón admite que ganó 81 partidos, empató 51 y perdió 68 durante la era profesional, contando tanto los partidos nacionales como los internacionales. Esto quiere decir que le lleva a su rival una diferencia de 13 partidos en el historial.

Sin embargo, desde Boca suelen asegurar que el primer enfrentamiento entre ambos se jugó en 1915. Bajo ese criterio, la diferencia a favor del Ciclón sería mucho más corta.

Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Teniendo en cuenta esta versión del Xeneize que incluye el amateurismo, el historial marca 78 victorias para Boca, 52 empates y 83 triunfos para San Lorenzo, sobre un total de 213 partidos disputados. Es decir, solo cinco victorias más para el Cuervo.



