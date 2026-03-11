Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

LAS DOS VERSIONES

La picante chicana de San Lorenzo a Boca para anunciar el clásico y la polémica por el historial

A horas de visitar la Bombonera, San Lorenzo hizo una publicación que reavivó el eterno debate sobre los enfrentamientos contra el Xeneize.

En la previa a uno de los clásicos con más historia del fútbol argentino, San Lorenzo hizo un polémico posteo en su cuenta oficial de X para chicanear a Boca sobre su paternidad en los duelos entre entre el Ciclón y el Xeneize.

La publicación es una imagen del barrio de La Boca, donde se ve una casa pintada con los colores azul y rojo. Lo más importante del mensaje es el cartel pegado en la pared, donde se muestra justamente el historial entre ambos equipos.

Huracán chicaneó a San Lorenzo tras mantener la localía para jugar frente a River: "Nunca me tuve que..."

El Ciclón admite que ganó 81 partidos, empató 51 y perdió 68 durante la era profesional, contando tanto los partidos nacionales como los internacionales. Esto quiere decir que le lleva a su rival una diferencia de 13 partidos en el historial.

Sin embargo, desde Boca suelen asegurar que el primer enfrentamiento entre ambos se jugó en 1915. Bajo ese criterio, la diferencia a favor del Ciclón sería mucho más corta.

Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Teniendo en cuenta esta versión del Xeneize que incluye el amateurismo, el historial marca 78 victorias para Boca, 52 empates y 83 triunfos para San Lorenzo, sobre un total de 213 partidos disputados. Es decir, solo cinco victorias más para el Cuervo.


Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

5
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

Últimas noticias de San Lorenzo